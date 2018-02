"Kledij in ene locker, vuile was in andere" VLAAMSE PRIMEUR: 30 OPBERGKASTJES VOOR DAKLOZEN OP STRAAT SABINE VAN DAMME

16 februari 2018

02u27 0 Gent Gent is de eerste Vlaamse stad die haar dak- en thuislozen hun spullen veilig laat opbergen in lockers die op de openbare weg staan, en dus altijd toegankelijk zijn. Het systeem is gratis, maar niet anoniem. Alleen via de hulpverlening wordt toegang verschaft, en er zijn regels. "Fantastisch", vinden Joeri en Kelly, die al enkele maanden op straat leven. Zij gebruiken de lockers als kleerkast.

Daklozen staan erom gekend hun plan te trekken, en dat doen Joeri en Kelly ook. Maar met het initiatief van de 30 gratis lockers aan de Dodoensdreef zijn ze echt tevreden. "Als je de hele tijd je hele hebben en houden over straat moet slepen, dan staren mensen je aan", vertellen Joeri en zijn vriendin Kelly. "Bovendien moet je de hele tijd opletten dat je niet bestolen wordt, én is het quasi onmogelijk om je spullen proper en droog te houden. Er zijn oplossingen natuurlijk. Bij de nachtopvang zijn er ook lockers, maar die zijn niet altijd toegankelijk, want dat sluit overdag. In het Sint-Pietersstation zijn er ook, maar die kosten 5 euro voor 24 uur. Wij gebruikten geregeld de lockers in bibliotheek De Krook. Dat kan omdat we lid zijn van de bib, en er geregeld op internet surfen. Maar ook de Krook sluit 's avonds en dat waren heel kleine lockers. Deze zijn perfect."





Geen eten

Joeri en Kelly hebben elk een kastje met een cijfercode. In het ene bewaren ze hun propere kleren en hun toiletgerief, in het andere de vuile was. "Maar in de winter kan je dit ook als koelkast gebruiken, al mag dat eigenlijk niet", lacht Joeri. Etenswaren zijn niet het enige verboden product. "Ook brandbare spullen en verboden middelen mogen niet in de lockers", zegt Tijl Meheus van Straathoekwerk. "Indien we misbruik vermoeden, worden de kastjes gecontroleerd door de politie."





De lockers staan niet zomaar ter beschikking van iedereen. Via een hulporganisatie kunnen dak- en thuislozen vragen of er een kastje beschikbaar is. Zij krijgen dan een contract, waarin onder meer staat dat de kastjes voor strikt persoonlijk gebruik zijn. "We werken niet met een wachtlijst. Wie een locker vraagt, krijgt er een als er een vrij is. We weten wel nu al dat de vraag het aanbod van 30 lockers overstijgt, deze waren allemaal in een mum van tijd bezet."





Reinigen

De lockers zullen 4 keer per jaar worden leeggemaakt en gereinigd. Uiteraard wordt dat ruim vooraf aangekondigd. "Na een jaar gaan we evalueren en bekijken of er extra lockers kunnen komen", zegt schepen Resul Tapmaz (sp.a). "De opstelling in de Dodoensdreef, op een stelling en onder een luifel, is tijdelijk. We wilden niet meer wachten tot het Baudelopark heraangelegd is. Later komt er een definitieve plek."





Tapmaz vertelt dat het bloed, zweet en tranen heeft gekost om de lockers te kunnen plaatsen. "Stedenbouwkundig is dat niet evident, het gaat over een inname van de openbare weg en de politie wilde garanties rond veiligheid. Maar nu staan ze er, en we zijn daarmee de eerste stad in Vlaanderen met lockers op het openbaar domein. Gent is een fantastische stad, maar we willen ons ook niet afkeren van de harde realiteit. We willen alles doen om dak- en thuislozen te helpen, maar zolang ze geen dak boven hun hoofd hebben, kunnen ze alvast dit gebruiken."





In Gent leven naar schatting 1.000 chronische dak- en thuislozen, waarvan de helft bekend is bij het OCMW.