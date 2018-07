"Kinderen tussen en onder togen" BENDE PROBEERT HERBRUIKBARE BEKERS TE STELEN SABINE VAN DAMME

07u55 0 Gent Op de Vlasmarkt hebben de organisatoren Roma-kinderen ontdekt tussen en onder de togen. Ze probeerden dozen herbruikbare bekers te stelen, die zijn 1 euro per stuk waard. De politie was deze ochtend massaal aanwezig om het fenomeen in te dijken.

"Het gaat echt om een georganiseerde bende", zegt feestenschepen Christophe Peeters. "Er zijn zelfs kinderen bij. Ze kruipen onder en tussen de togen en verstoppen zich daar, met de bedoeling er dozen herbruikbare bekers te stelen. Dat is hen nog niet gelukt. Maar de vuile bekers worden verzameld in een soort koker, en daar zijn wel al bekers uit verdwenen."





"We hebben alle pleinorganisatoren gewaarschuwd voor het fenomeen", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. "Bij het sluiten van hun plein moeten ze hun bars extra controleren. Ook zal de politie extra toezien op het fenomeen." Deze ochtend in alle vroegte was de politie inderdaad al massaal aanwezig op de Vlasmarkt, het plein waar het langst wordt doorgefeest. Ze hadden honden bij om de verstopte kinderen makkelijker op te sporen. Rond 4.30 uur 's nachts werden daar kinderen gesignaleerd van om en bij de 10 jaar oud. "Het gaat inderdaad om Roma-kinderen die erop uit worden gestuurd door hun ouders", zegt Peeters. "Ze zijn klein, en kunnen zich dus makkelijk verstoppen."





Al de eerste dagen stonden Roma rond de cafés Albatros en Ventura om bekers van de grond te rapen. Daar is niks strafbaar aan. Maar stelen is uiteraard een brug te ver. Het is wel een lucratieve bezigheid. Eén volle doos Eco-cup-bekers is 500 euro waard. Ook in de kokers waarin de vuile bekers worden verzameld, zit een kapitaal. Voorlopig kwamen alleen klachten vanop de Vlasmarkt, waar gefeest wordt tot 8 uur 's ochtends.





Vorig jaar

Vorig jaar deed zich overigens al hetzelfde fenomeen voor, maar dan op beperktere schaal. De pleinen die toen al met herbruikbare bekers werkten, merkten dat Roma-kinderen die bekers soms halfvol van de tafels wegnamen om het statiegeld ervan te cashen.





Gent heeft al langer problemen met bepaalde Roma-families. Kraken, sluikstorten en diefstallen zijn problemen waar de stad al langer hard op werkt, en zelfs een speciale task-force voor heeft opgezet. "Maar twee families blijven overlast veroorzaken", liet Termont zich eerder dit jaar al ontvallen. Het is niet duidelijk of het om die families gaat.