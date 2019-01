"Kinderen krijgen lukt niet, dat is hard. Oók als man" Welkom in Oost-Vlaanderen | Week van de kinderwensvader vraagt aandacht voor ongewenst kinderloze vaders Sabine Van Damme

19 januari 2019

09u10 0 Gent "Er zullen nooit kinderen komen, dat is een heel hard verdict. Ook voor een man. Maar mensen gaan er onterecht van uit dat enkel de vrouw rond dit thema steun nodig heeft." Aan het woord: Filip Meutermans, die heel graag kinderen had gekregen met zijn vrouw Els. In Kinderwenshuizen vinden mensen zoals Filip wél steun. Daarom is er nu voor het eerst 'de Week van de Kinderwensvader'.

"Mijn vrouw en ik leerden elkaar in 2010, op iets latere leeftijd kennen", vertelt Filip Meutermans (46). "We hadden beiden geen kinderen, maar het stond snel vast dat we er samen wel wilden. Heel graag zelfs. Alleen bleek dat niet te lukken. We belandden in het UZ Jette, waar we het hele medische traject doorliepen. Ook hormoonstimulatie bracht geen soelaas. Al bij het begin kregen we te horen dat de kans op een zwangerschap amper 5% was. Dus werd er overgestapt op ICSI, waarbij de beste zaadcel in de eicel wordt ingebracht. We bleven hopen. En drie jaar geleden was er een eerste zwangerschap. We kregen een positieve zwangerschapstest en waren euforisch. Maar bij een controle nadien was er niks te zien. We zouden een heel vroege miskraam gehad hebben. Dan stort je wereld echt in."

"Mijn vrouw kon een tijdje thuis blijven om dit te verwerken, maar ik moest opnieuw aan de slag. Op mijn werk bleek de dagelijkse planning belangrijker dan de miskraam. Gelukkig hebben Els en ik een fantastische relatie, en konden we er samen over praten. Wij voelden: het is gelukt, dus de kans bestaat... Dus gingen we door. Je krijgt zes ICSI-pogingen terugbetaald. Alleen de laatste keer verscheen er nog eens een heel flauw streepje, maar ook dat werd uiteindelijk niks. En dan waren plots de beurten op. Wat konden we doen? Zelf betalen? Maar met 5% kans is dat als op de Lotto spelen. Bovendien is dat emotioneel en voor Els ook fysiek ontzettend zwaar. Dus begonnen we er niet meer aan."

Vriendschappen stukgelopen

"En dan is het einde verhaal. Er is geen nazorg. Zelden wordt aan de man gevraagd hoe het gaat. Er bestaat wel het internetforum 'De Verdwaalde Ooievaar', en daar hebben we veel mensen leren kennen. Gelijkgestemde zielen begrijpen elkaar. We voelden een grote verbondenheid met onze lotgenoten. Er zijn zelfs vriendschappen uit ontstaan. Wat wij doormaakten, was een echt rouwproces. Er zijn vriendschappen door stuk gegaan, met mensen die wél kinderen hebben, en dingen hebben gezegd die niet door de beugel konden."

"Els heeft een tijd thuis gezeten. Ik stond klaar voor haar en hield me sterk. Maar toen zij uit het dal gekropen was, kreeg ik mijn klop. Als man sta je altijd aan de zijlijn. Je bent 'samen zwanger', en iedereen is begaan, maar het gaat toch altijd over de vrouw. Of je kan als koppel geen kinderen krijgen, en opnieuw vraagt iedereen aan de vrouw hoe het gaat. Ik vond dat echt niet fijn. Ik snap dat vrouwen met elkaar sneller over zoiets praten. En dat mannen dat misschien op een andere manier verwerken. Maar ik wilde praten. Gelukkig kon ik mijn ei bij Els kwijt."

"Veel koppels gaan uit elkaar, omdat de kans bestaat dat ze met iemand anders wél een kind kunnen krijgen. Ook Els was bang dat ik haar zou verlaten. Maar dit is niet haar of mijn fout, dit is de schuld van de natuur. Adoptie zag ik niet zitten, en over eiceldonatie hebben we lang nagedacht, maar we hebben er uiteindelijk niet voor gekozen. En nu moeten we dus leven met het besef dat er na ons niemand meer komt. Dat onze naam en onze bloedlijn niet wordt doorgegeven. Dat we de laatste pagina in een boek zijn. Dat er misschien niemand zal zijn, als wij oud zijn. Dat is zwaar om dragen. Els staat nu, 3 jaar later, al verder in haar verwerkingsproces dan ik. Ik ben fotograaf in bijberoep, maar baby's fotograferen kan ik niet. De confrontatie is te zwaar. Om dezelfde redenen kan ik ook niet naar babyborrels gaan."

Praatgroep

"Ik ben met Els meegegaan naar een praatgroep over het thema. Ik was de enige man tussen een tiental vrouwen. Waar zitten dan die andere mannen? Is het gêne? Desinteresse? Volgens mij zitten velen met hetzelfde probleem als ik, en willen ze wel praten, maar vinden ze de manier of de plek er niet voor. Daarom is de Week van de Kinderwensvader zo belangrijk. Om mensen te laten weten dat het thema doodzwijgen of ontwijken geen oplossing is. Dan hoor ik liever: 'Sorry, ik weet niet wat zeggen, maar we zitten wel met u in.' Niet elke man wil praten, geen enkel concept werkt voor iedereen. Maar het kan wel een hulp zijn voor diegenen die eenzaam thuis zitten kniezen."

De Kinderwenshuizen organiseren deze week voor het eerst De Week van de Kinderwensvader, die nog tot zondag loopt. Het Kinderwens expertisenetwerk werd opgericht door Shanti Van Genechten en professor Lode Godderis, hoogleraar van het centrum voor omgeving en gezondheid van de KU Leuven. "Bij vrouwen is vooral het gevoel van een kind hebben belangrijk, maar bij mannen is het vooral het missen van de vaderrol", zegt Godderis. "Zijn verdriet draait meestal om het niet kunnen opvoeden, het niet kunnen doorgeven van normen en waarden maar ook kennis. Het feit dat op onvervulde kinderwens bij mannen nog steeds een taboe rust, is deels cultureel bepaald, en wordt ook verklaard door de beslotenheid van een relatie waar beslist wordt of men al dan niet aan kinderen begint. Indien het koppel vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaat, gaat de focus steeds naar de vrouw. Omdat zij de behandelingen moet ondergaan. Maar zijn teleurstelling kan minstens even groot zijn. Sommige koppels slagen erin elkaar te ondersteunen, en groeien naar elkaar toe. Maar anderen, bij wie het verdriet moeilijk bespreekbaar is, gaan vaak ten onder. Mannen benaderen dit verdriet vaker praktisch en focussen zich op oplossingen. Terwijl vrouwen meer emotioneel zijn. Daardoor wordt het verdriet van de man vaak onderschat."

Gedroomde plaatje verstoord

Shanti Van Genechten stelt: "Een onvervulde kinderwens kruipt heel dicht op de huid van je relatie(s), je eigen identiteit en je status. Als de ware liefde niet voorbij komt, de natuur niet meewil of iets anders je kinderwens in je weg staat, brengt dit een onzichtbaar verdriet met zich mee. Vooral het feit dat je geen grip hebt op je toekomst geeft angst voor het onbekende en brengt vaak ook stress. Het gedroomde plaatje 'Huisje, tuintje, boompje, kindje' wordt verstoord en dit brengt angst met zich mee. Het is belangrijk dat mannen hierover kunnen communiceren."

Het Gentse Kinderwenshuis bevindt zich op de Gordunakaai 85A. Meer info op: www.kinderwens.org

