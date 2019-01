“Kans dat parking onder brokkelviaduct weer opent is miniem” Oude terreinen van Ottenstadion kunnen omgevormd worden tot parkeerterrein Erik De Troyer

17 januari 2019



Het ziet er naar uit dat er voor 2022 niet meer geparkeerd kan worden onder het viaduct van Gentbrugge. “Tijdens de werken van 2020 en 2021 gaat de park & ride sowieso dicht, maar de kans dat hij daarvoor nog open gaat is zeer miniem”, aldus schepen van openbare werken Filip Watteeuw (Groen).

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werd woensdag door burgemeester De Clercq op het stadhuis gesommeerd om duidelijkheid te scheppen over het dossier van de brokkelbrug. De voorbije weken volgden de verhalen mekaar dan ook snel op. Er was de bus die beschadigd raakte door een vuistgroot brokstuk, daarna een rijdende auto die geraakt werd door een ander brokstuk. Intussen is gebleken dat er bij de controle stukken beton van meer dan een meter los kwamen en dat er ook al jaren geleden werd gewaarschuwd voor gevaarlijke loszittende stukken beton.

In de commissie openbare werken en mobiliteit werd schepen Filip Watteeuw gevraagd naar een stand van zaken. “Het viaduct wordt verder geïspecteerd. Ik mag hopen dat dat grondig gebeurd”, aldus Watteeuw. “AWV heeft aangekondigd op het einde van de inspectie te wachten om maatregelen te nemen. We zijn als stad heel alert en houden in de gaten of AWV de risico’s voldoende inschat. Maar het viaduct is wel hun verantwoordelijkheid, niet die van de stad.”

“De sanering van de brug vervroegen is volgens AWV geen optie”, zegt Watteeuw. “Het studiewerk loopt nog en Vlaanderen is nog niet klaar voor de aanbesteding. Die sanering gebeurt in twee fasen. In 2020 in de ene richting, in 2021 in de andere richting, telkens gedurende een half jaar. Die werken kunnen enkel in de zomermaanden en de herfst uitgevoerd worden.”

Sinds de Park & Ride en de busstelplaats van De Lijn weg moesten van onder het viaduct zijn er heel wat klachten over de toegenomen parkeerdruk in heel Gentbrugge. Het ziet er naar uit dat daar niet meteen een oplossing voor zal komen. “De kans dat de Park & Ride weer opent is zeer miniem”, aldus Watteeuw.

De stad kijkt daarom wat er kan gebeuren om de parkeerdruk te verminderen. “We kunnen een meccano-constructie plaatsen aan de Park & Ride Arsenaal. Maar ook die moet een hele procedure doorlopen. We kunnen dat dossier niet zomaar aan een aannemer gunnen. Zo’n procedure duurt al snel 2,5 jaar. We zullen wel kijken of we extra parkeerplaatsen kunnen creëren op de oude terreinen van het Ottenstadion waar de Ecowijk gebouwd moet worden. Dat zal wel slechts een tijdelijke oplossing zijn”, aldus Watteeuw.

PVDA vroeg om een hoorzitting over de brokkelbrug. Daar ging Watteeuw niet op in. “Dat is het werk van het parlement. Niet van de gemeenteraad”, klinkt het.

Joris Vandenbroucke (sp.a) kondigt den weer aan dat hij minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) volgende week op de rooster wil leggen. “Venetië heeft een brug der zuchten, als we zo verder doen krijgt Gent een brug de kluchten”, zegt hij.