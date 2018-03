"Kamperen virtueel op wachtlijst" OUDERS HEKELEN ONDUIDELIJKHEID OVER AANMELDINGSREGISTER YANNICK DE SPIEGELEIR

15 maart 2018

02u51 0 Gent De problemen met het Centraal Aanmeldingsregister (CAR) voor de Gentse middelbare scholen zijn nog niet van de baan. "Bij gebrek aan een overzicht op de wachtlijsten, verzamel ik zelf zoveel mogelijk info", zegt Nicolaas Lumen, vader van Fiona (11). Schepen Elke Decruynaere belooft meer duidelijkheid tegen morgenavond.

Het nieuwe elektronische aanmeldingssysteem voor het Gents secundair onderwijs blijft kritiek oogsten. Door capaciteitsuitbreidingen van verschillende scholen, kregen ouders en hun kinderen die begin deze maand nog naast een zitje grepen nu positief nieuws. Voor andere gezinnen die nog wachten op een verlossend bericht, blijft het intussen nagelbijten. Vooral het feit dat de ouders geen zicht krijgen op hoe lang de wachtlijst van hun scholen van voorkeur is, zit hen hoog. "Het wachten is voor zowel ouders als kinderen bijzonder afmattend", zegt Nicolaas Lumen. Zelf vader van de 11-jarige Fiona die nog steeds geen uitsluitsel heeft waar ze volgend jaar op school zal zitten.





Geen transparantie

"We kamperen nu al bijna twee weken op drie wachtlijsten en bovenal blijkt de afhandeling van de inschrijvingen en wachtlijsten een administratieve puinhoop. Terwijl het aanmeldingssysteem elektronisch is, gebeuren de inschrijvingen op papier, waardoor wachtlijsten niet automatisch worden aangepast. De transparantie die ons vorige week beloofd is tijdens een overleg met de schepen, blijft achterwege", fulmineert Lumen. "De lamentabele afhandeling is een bewijs dat het CAR ondoordacht is ingevoerd." Om toch gemoedsrust te bekomen, zette Lumen zelf een systeem op poten om bij zoveel mogelijk ouders informatie te verzamelen over de positie van hun kinderen op een wachtlijst. "Het is mijn taak niet, maar er rest ons geen andere optie."





Beterschap in zicht

Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) toont begrip voor de verzuchtingen, maar kondigt in één adem aan dat er beterschap in zicht is. "Op het infomoment dat we morgenavond (vanavond, red.) organiseren voor de ouders, zal voor ieder kind persoonlijk een actueel overzicht gegeven worden van hun plaats op de wachtlijst. De scholen zijn intensief bezig met het opbellen van ouders, maar dit vergt tijd. Bovendien verandert de situatie van uur tot uur." Dat de wachtlijsten niet automatisch aangepast worden, ligt volgens de schepen aan de recente capaciteitsuitbreidingen. "Die blijven uiteraard een positieve zaak, maar het zijn plaatsen die vooraf niet in rekening zijn gebracht. Al begrijp ik de scholen, want zij kregen pas later garanties over een hertelling. We nemen de situatie in elk geval mee naar de evaluatie in april in overleg met minister Crevits. Een verdere digitalisering moet de werklast voor de scholen in de toekomst kunnen verlagen."