“Kaas verkopen in een kerk dat gaat toch niet” Violist Sigiswald Kuijken speelt een concert op trappen Sint-Anna Erik De Troyer

15 januari 2019

Onder grote belangstelling gaf de bekende violist Sigiswald Kuijken (74) een concert op de trappen van de Sint-Annakerk. Daarmee schaart hij zich bij het protest tegen de plannen om van de kerk een filiaal van Delhaize te maken. “Ik ben wel vaak in Gent geweest maar in deze kerk ben ik nooit geweest”, zegt hij. “Maar alleen al aan de buitenkant kan je zien dat dit een indrukwekkend gebouw is. Geef deze kerk toch een functie die een link heeft met het gebouw zelf. Hier kaas en vlees verkopen dat kan toch niet”, zegt hij. Kuijken speelde een aantal cellosuites van Back op zijn schoudercello, een uniek instrument.