"Job terug of schadevergoeding" NA SPONTANE STAKING ONTSLAGEN VOLVO-ARBEIDERS TREKKEN NAAR RECHTBANK ERIK DE TROYER

19 juni 2018

02u32 0 Gent Vier arbeiders die ontslagen werden na een spontane staking op de werkvloer van Volvo Cars eisen hun job terug via de arbeidsrechtbank. "Er waren 150 stakers en wij werden er uitgepikt en kregen meteen ons ontslag", klinkt het. Volvo zal zich moeten verantwoorden voor 'ontslag door staking'.

Eind januari ontstond er even opschudding op de werkvloer van Volvo. Een 150-tal arbeiders legden het werk neer. Het was een spontane actie die opborrende van op de werkvloer, zonder overleg of toestemming van de vakbonden. Zo'n anderhalf uur lang lag de band stil. De actievoerders vonden dat er onvoldoende werk was gemaakt van een verbeteringsplan. Meteen na de actie werden negen werknemers op staande voet ontslagen. Officieel omdat ze niet meer in de organisatie pasten.





Vier van die ontslagen arbeiders eisen nu hun job terug. Mustafa Karakaya (26), Muharrem Akin (26), Nilüfer Kücük (24) en Erkan Büser (28) werkten elk zeven tot acht jaar voor Volvo. "Waarom wij wel en die anderen niet. Wij waren helemaal niet de aanstokers van heel die stakingsactie. De aanstokers werken er vandaag nog altijd. Dit was onze eerste job en nieuw werk vinden in de sector is niet evident. Bovendien willen we aantonen dat ons geen schuld treft. We hebben allemaal felicitaties gekregen voor ons werk en we waren zelden ziek. Natuurlijk is het een bizarre situatie om een job terug te vragen via de rechtbank. Als we onze job niet terug krijgen, eisen we een schadevergoeding", klinkt het.





Volvo zal zich de komende maand moeten verantwoorden in een dossier in de categorie 'ontslag door staking'. "Dat is toch wel heel uitzonderlijk. Aan het stakingsrecht wordt normaal gezien niet getornd, maar Volvo wou hier een voorbeeld stellen", zegt advocaat Jan Beulens. "Vermoedelijk moet voor gelijkaardige dossiers vele tientallen jaren terug in de tijd gegaan worden. We hebben wel een ijzersterk dossier, want Volvo heeft zwart op wit bevestigd dat deze mensen ontslagen zijn wegens de stakingsactie."





Een uitspraak in de zaak wordt verwacht in het voorjaar van 2019. Gisteren werd de inleidende zitting gehouden in de arbeidsrechtbank. Er was niemand van Volvo aanwezig. De ontslagronde zorgde destijds voor veel commotie. "We merken dat er veel steun is voor deze vier op de werkvloer, maar door de ontslagen durft niemand nog iets ondernemen", zegt vakbondsafgevaardigde Brecht Bruynsteen. De PVDA was gisteren aanwezig en steunt de arbeiders.