'Jacobsladder' naar de hemel is er opnieuw Gentse Feesten 05 juli 2018

Gent Het kunstwerk van Tim Volckaert is gisteren terug op het Walter De Buck-plein geplaatst. De 'Jacobsladder', een 19 meter hoge stalen ladder op een anderhalve meter hoge betonnen sokkel staat er voor de tweede en laatste keer.

"Het is een biënnale, dus volgend jaar plaatsen we een ander kunstwerk", zegt Guido De Leeuw. "Vroeger werkten we vooral met drukkunst, op grote spandoeken. De ladder was de eerste in zijn soort in dit project, een echt driedimensionaal kunstwerk. Tim heeft zijn ladder het voorbije jaar opgeslagen in zijn magazijn in Oudenaarde, maar hoopt uiteraard nog steeds dat het werk ergens een vaste plaats kan krijgen. Wij hebben enkel een vergunning voor tijdens de Gentse Feesten." Het kunstwerk werd opnieuw door een gigantische kraan geleverd en rechtop gezet. Het ding weegt dan ook 1.200 kilo. Het betonblok is goed voor nog eens 11 ton. Het kunstwerk kan windstoten tot 120 kilometer per uur aan, bij krachtige wind van meer dan 80 per uur gaat de ladder wel bewegen. Er zit speling op van een halve meter. De Jacobsladder staat op dezelfde plaats als vorig jaar, en er is ook niks aan veranderd. De eerste sport zit op 4,5 meter hoogte, dus is het echt niet zo simpel om naar boven te klimmen. Dat is dan ook totaal niet de bedoeling, wegens veel te gevaarlijk. Vorig jaar slaagden drie mensen er toch in, maar was telkens een gevaarlijke stunt. Pleinstewards proberen overmoedige durvers sowieso op betere ideeën te brengen. (VDS)