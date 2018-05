"Is je naam Mathieu?" 17 mei 2018

Een hamburgerrestaurant uit het Gentse zoekt naar een 'Mathieu'. Paul's Boutique in Sint-Amandstraat had via Facebook een oproep gelanceerd naar een 'Mathieu'. De ludieke oproep ging als volgt: "Is je naam Mathieu? En ben je al twee weken je rugzak en laptop kwijt? Kom dan eens langs!" Of Matthieu al gevonden is, was nog niet duidelijk. Op de post werd hoe dan ook veelvuldig gereageerd, met enkele suggesties wie de gezochte Mathieu zou zijn. (DJG)