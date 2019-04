"Is dit nu die schitterende Diamant?" BUURT NIET OPGETOGEN MET ENORM KANTOORGEBOUW Erik De Troyer

09 april 2019

08u56 0 Gent Aan de Koningin Fabiolalaan raakt 'De Diamant' stilaan afgewerkt. Al jaren is er bijzonder veel te doen over dat gebouw. Buurtbewoners probeerden de bouw met man en macht tegen te houden omdat ze zo'n mastodont niet in hun buurt willen, maar zonder succes. "Voor een diamant komt het toch wel heel 'plastiekerig' over", zegt actiecomité Buitensporig.

Op 18 oktober 2012 werd voor het eerst ruchtbaarheid gegeven aan de plannen voor De Diamant. Het gebouw werd toen omschreven als 'een Gents icoon in wording' en 'een markant gebouw dat Gent verder op de internationale architectuurkaart zet'. Het New Yorkse architectenbureau Asymptote tekende mee aan het ontwerp en de bank ING had zich al opgegeven als belangrijkste huurder van het gebouw. In 2013 had het er moeten staan.

Uiteindelijk liep het project heel wat trager dan verwacht. De buurtbewoners reageerden veel minder enthousiast op het gebouw. Zij vonden het onverantwoord om een dergelijke mastodont neer te poten aan een woonwijk. Ze ontdekten ook dat heel creatief was omgesprongen met de bouwrichtlijnen. Het gebouw bleek een pak groter en hoger dan wettelijk toegelaten. Zowel de stad als het actiecomité Buitensporig waren geen fan van het ontwerp, maar de provincie gaf alsnog een vergunning. De stad en de buurt stapten naar de rechter, maar de bouw kon toch starten. De oorspronkelijke plannen werden door de projectontwikkelaar doorverkocht aan de Global Estate Group uit Oostkamp.

Mastodont

De Diamant heet intussen 'Diamond' en zal meer dan 17.000 vierkante meter kantoorruimte tellen over zes verdiepingen. Oorspronkelijk moest het vorige maand openen. Nu is men echter nog bezig de laatste hand te leggen aan de buitenkant van het gebouw.

De buurt blijkt nog steeds geen fan. "We merken dat het resultaat sterk afwijkt van wat werd voorgesteld. Die afwerking aan de onderkant komt wel heel 'plastiekerig' over. Akkoord, het is een gebouw met veel glas, maar niet echt een diamant. De Diamant schittert duidelijk minder dan aangekondigd. Veel bezoekers van de wijk vragen ons waarom men zoiets hier heeft neergepoot", zegt Dirk Van Gijseghem van Buitensporig. "We hebben steeds gezegd dat het gebouw te groot was en dat blijkt nu toch. Het hangt wat bedreigend over de wijk. Nu zie je pas wat voor een mastodont dit is."

Wie komt?

Intussen is het nog steeds niet duidelijk wie precies zijn intrek zal nemen in de kantoren. Er staan vandaag nog altijd delen van het gebouw te huur. "We zouden ook willen weten wie onze nieuwe buren worden", zegt het actiecomité.

Niemand van Global Estate Group was beschikbaar voor commentaar.