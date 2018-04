"Inderdaad bruin en vies, maar perfect drinkbaar" NA VIJF MAANDEN NOG VUIL EN STINKEND WATER ERIK DE TROYER

06 april 2018

02u35 0 Gent Veel bewoners van Oostakker maken zich zorgen over hun leidingwater. In november kregen ze al met vervuild water te maken, vandaag komt er nog bruin sop uit de kraan, klagen ze over jeuk en hebben darmklachten.

In november trokken bewoners van Oostakker aan de alarmbel. Het leidingwater zag er troebel uit en stonk. Uit controles bleek dat het water besmet was met een coli-bacterie. Drie weken lang moesten bewoners zakjes met drinkbaar water ophalen. Farys controleerde zowat elk huis in de buurt, maar kon de bron van de besmetting nooit vinden.





"Vandaag duiken er weer gelijkaardige klachten op, in dezelfde buurt", zegt buurtbewoner Bart Van Moerkerke. "Bij sommige mensen komt vuil water uit de kraan, anderen klagen over jeuk na een douche en er zijn heel wat mensen met darmklachten. Eén van de centrumbewoners heeft een staal laten analyseren door Farys. Het water zag volledig bruin. Het resultaat van de analyse: het voldoet volledig aan de drinkwaternorm."





"We vertrouwen het water niet meer. Koken met dat water doen we al zeker niet. We poetsen zelfs onze tanden met flessenwater", zegt Tanja. "Mijn dochter die zwanger is, dronk van het water in november en belandde in het ziekenhuis. Wij nemen geen enkel risico. Veel mensen in de buurt hebben het gevoel dat het probleem met het water nooit echt opgelost is. Dat water drinkbaar? Dat ze eens komen proeven, hé."





Bij waterleverancier Farys spreekt men over hooguit tien klachten de voorbije weken. "Bij elke klacht nemen we een staal, maar het resultaat is steeds hetzelfde: het kraantjeswater is perfect drinkbaar. We namen de voorbije maanden ook stalen op eigen beweging, zonder resultaat. Er is dus geen probleem in Oostakker, echt geen enkel probleem", benadrukt Farys-woordvoerder Bruno Pessendorffer.





IJzer

Hoe zit het dan met dat bruine water? "We zijn nog steeds bezig met omschakelingen van het netwerk als een nasleep van de waterproblemen van november. Daardoor wordt de richting van sommige waterleidingen omgedraaid en kunnen buizen waar lange tijd weinig water doorstroomde toch 'omgewoeld' worden, met bruin water als gevolg. Het gaat dan eigenlijk om water met ijzerpartikels in van de buizen, roest zeg maar. Dat water ziet er niet uit maar het is wel perfect drinkbaar. In ons labo drinkt men wel vaker eens een glas van dat roestwater uit. Maar we begrijpen wel dat het mensen afschrikt. Er zijn plekken op aarde waar bruin water bijna standaard is: New York is zo een bekend voorbeeld."





Gemeenteraadslid Carl De Decker (Open Vld) wil het probleem aankaarten op de volgende gemeenteraad. "Als er sprake is van jeuk en kinderen die ziek worden, dan moeten we dat toch nader onderzoeken", zegt hij.





