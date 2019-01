“Ik weet wat het woord ‘honger’ betekent” Jeannine Poelman (74) geëerd voor 25 jaar liefdadigheidswerk Erik De Troyer

29 januari 2019

17u06 0 Gent Opperdekenin Jeanine Poelman (74) kreeg zondag de Kadee-prijs van Open VLD. Ze werd gehuldigd voor haar inzet voor mensen die het minder goed hadden in de Bloemekenswijk en daarbuiten. “Niets schenkt meer voldoening dan zien dat iemand uit de miserie is geklommen en het goed doet”, zegt ze.

“Ik ben begonnen als sociaal werker”, legt Jeanine uit. “In de bloemetjeswijk hielp ik aanvankelijk bij de goede werken van de nonnetjes hier. Toen de nonnen hier wegtrokken heb ik hen beloofd om hun werk verder te zetten, en dat heb ik ook gedaan. Aanvankelijk organiseerde ik voedselbedelingen vanuit mijn eigen living. Een jaar lang hield ik dat vol, tot de pastorij hier vrij kwam en we daar een stek kregen.”

Vanuit de voedselbedeling ontstond ook de vzw Babynest die moeders in armoede helpt. “Ik kreeg een moeder over de vloer bij de voedselbedeling die mij vertelde dat ze haar kind niet kon meebrengen omdat ze geen manier had om hem te vervoeren. Bleek dat dat kind in een wasmand werd rondgedragen. Op dat moment is Babynest ontstaan. We zamelden overbodig geworden kinderspullen in en verdeelden die bij moeders die het nodig hadden. Ook voor babyvoeding zorgden we”, zegt ze.

Hoeveel mensen Jeanine geholpen heeft in de voorbije 25 jaar kan ze niet zeggen. “We spreken al niet meer over honderden maar over duizenden hé”, lacht ze.

“Ik heb mensen in grote ellende gekend en dat draag je met je mee. Ik herinner mij een vrouw die op punt stond om te bevallen. Ze niets meer dan een kleine vuurtje, een zetel en een tafel. We hebben haar spullen gegeven, haar valies gemaakt voor het ziekenhuis en taxicheques gegeven voor de doktersbezoeken. Intussen doet ze het prima. Ze heeft iemand ontmoet en heeft een job. Dat geeft enorm veel voldoening. Zo zijn er heel wat verhalen.”

Honger

Zelf groeide Jeanine op in moeilijke omstandigheden. “Ik weet zeer goed wat het woord ‘honger’ betekent”, zegt ze. “Toen ik een kind was verloor mijn vader zijn been bij een ongeval met een paard. Er was geen verzekering en ik werd naar de stad gestuurd om als dienstmeid te werken bij een dokter. Het enige eten dat ik daar kreeg was wat er overbleef op de borden en wat kraantjeswater. Als er iemand zegt honger te hebben kan ik mij daar dus heel goed iets bij voorstellen.”

Elk jaar reikt Open VLD Gent de Kadee-prijs uit aan iemand die zich voor de Gentenaars heeft ingezet. “Ik was totaal verrast. Ik ben zeer fier op die prijs. Hij heeft een prominente plaats gekregen in mijn woonkamer”, zegt ze.

Jeanine blijft zich inzetten voor mensen in armoede. Vandaag gebeurt dat vanuit haar ‘winkeltje’ in de Maisstraat en op de UCO-site. “Maar ik heb dat natuurlijk niet alleen gedaan hé. Tal van vrijwilligers helpen of hielpen door de jaren. Sommigen tot na hun tachtigste. Zelf wil ik dit blijven zo lang ik het kan”, zegt ze. “Er is nog veel werk.”