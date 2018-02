"Ik was precies een voetbal voor hen" VIERTAL TUIGT TAXICHAUFFEUR (51) AF IN STUDENTENBUURT JURGEN EECKHOUT

28 februari 2018

02u53 5 Gent Een groepje mannen heeft maandagnacht een 51-jarige taxichauffeur zwaar toegetakeld in de Sint-Amandsstraat in Gent. Het slachtoffer liep verwondingen op aan zijn enkel en gezicht en is zeker zes dagen arbeidsongeschikt. "Ik was voor hen precies een voetbal", getuigt Yussuf Disli. De politie pakte vier verdachten op, maar zij mochten na verhoor naar huis.

Yussuf begrijpt nog steeds niet wat hem rond 3.30 uur overkwam in de Sint-Amandsstraat. Zoals iedere nacht stond hij er langs de kant te wachten op mogelijke klanten. "Plots begint een man mij af te dreigen", vertelt hij, juist ontslagen uit het AZ Jan Palfijn in Gent. "Waarom, weet ik niet. Ik probeerde gewoon mijn werk te doen. Ik vroeg wat het probleem was, maar ik zag dat hij een scherp voorwerp bovenhaalde. Ik sloeg helemaal in paniek en probeerde de deur van mijn auto dicht te trekken. Dat lukte echter niet. Het volgende moment werd ik door die gast en nog drie anderen uit mijn wagen getrokken en lag ik op de grond. Ik moest veel klappen incasseren."





De agressievelingen wisten van geen ophouden. "Ze bleven maar op mij kloppen en schoppen, alsof ik een voetbal was. Volgens mij waren ze uit op mijn geld." De daders zetten het op een lopen, maar gelukkig zagen enkele collega's het incident gebeuren. "Ze durfden echter niet tussenbeide te komen omdat ze bang waren dat ze ook slaag zouden krijgen. Na de feiten heeft een van mijn collega's die gasten gevolgd en de politie tot bij hen geleid." Die kon rond 4 uur vier verdachten arresteren.





Geen aanwijzingen

"Zij werden in de loop van de nacht en de voormiddag verhoord", klinkt het bij het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. "Na verhoor mochten ze beschikken. Er waren onvoldoende aanwijzingen tegen hen. Maar het onderzoek loopt nog steeds. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er geprobeerd is om een diefstal (met geweld) te plegen." Dat de mannen voorlopig op vrije voeten zijn kan er bij Yussuf niet in. "Hoe is het mogelijk? Heel mijn gezicht zat onder het bloed en collega's hebben hen aangeduid. Beseft men wel wat voor een angsten ik heb doorstaan?"





Yussuf moest hevig bloedend naar de spoed van het AZ Jan Palfijn. Hij had een zware hoofdwonde.





"Daar hebben ze mij op twee plaatsen moeten naaien. Ik kon in de loop van de voormiddag naar huis terugkeren, maar bleef met heel wat pijn rondlopen. Zo waren er 's nachts geen foto's genomen van onder meer mijn enkel. Daarom ben ik in de namiddag nog eens teruggekeerd naar het ziekenhuis. Gelukkig heb ik geen breuken opgelopen. Stappen kan ik niet en zonder pijnstillers kom ik de dag niet door. Praten gaat maar zeer moeizaam." Volgens het parket is de man zeker zes dagen niet in staat om te werken.