"Ik voel me zeker geen held" GERRIT NAUDTS, OUDSTE AMBULANCIER VAN GENT, NA 40 JAAR OP PENSIOEN SAM OOGHE

31 juli 2018

02u40 0 Gent De kazerne in de Roggestraat zal nooit meer dezelfde zijn. Afgelopen weekend hing brandweerambulancier Gerrit Naudts (65) na 40 jaar zijn uniform aan de haak. Gerrit zag zijn eigen dochter overlijden bij een verkeersongeval en moest maandenlang recupereren na een doodsmak, maar niets kreeg hem klein.

"Welkom! Ik was net aan het opzoeken hoeveel pensioen ik ga krijgen." Gerrit Naudts uit Zaffelare, die u kent van het programma 'Helden van hier', was gisteren al volop bezig met zijn volgende levensfase. De vorige fase was amper een uurtje ervoor afgerond, met zijn laatste nachtshift ooit bij de Gentse pompiers. "Ik kan niet stilzitten. Dat komt door mijn opvoeding: ik groeide op in een boerderij, en als klein kind moest ik er al werken. Ik heb nooit anders gedaan. Onze keuken moet ook nog verbouwd worden, en dan wacht het huis van onze zoon."





Je zou haast vergeten dat Gerrit 65 is.





"Ik denk niet dat er in Vlaanderen een oudere brandweerambulancier rondrijdt", zegt hij. "Het is dikwijls stresserend, ook tijdens de laatste nacht. Een ex-collega was hard gevallen. Zoiets raakt mij, maar je moet professioneel blijven. Bij ongevallen van twee familieleden kwam ik ook ter plaatse met de ambulance. Ik kon ze niet meer redden. Emoties helpen niet in zulke crisissituaties."





Eén keer overwoog Gerrit om ermee op te houden. Twaalf jaar geleden overleed zijn jongste dochter Sofie in een verkeersongeval. Gerrit reed zelf ook naar de fatale plaats.





"Mijn collega's konden haar niet meer redden, ze zat gekneld en was zeer zwaar gewond. Je kind daar zo zien: dat neem je mee. Maar ik heb beslist om snel voort te gaan. De begrafenis was op zaterdag, en ik ben op maandag alweer gaan werken. Voor mijn vrouw was het nog zwaarder, want ze werkte in hetzelfde rusthuis als Sofie."





Een andere klap kwam er in januari 2016. Gerrit viel met de fiets en brak zijn gezicht op tien plaatsen. "Ik zag eruit als iemand in een mortuarium", zegt Gerrit, maar acht maanden later zat hij alweer in de ambulance, met tien vijzen onder zijn huid. "Mijn vrouw verklaarde mij zot dat ik weer ging werken, maar zo wilde ik geen afscheid nemen. En als ik nu een vijs zou kwijt zijn, dat heb ik er nog negen in reserve (lacht). Het werd me afgeraden om te herbeginnen, maar ik ben altijd een dwarsligger geweest. En het zijn de dwarsliggers die de sporen rechthouden!"





Gerrit klokt af op meer dan 27.000 interventies. "De mooiste? We rukten uit voor een zwangere vrouw. Ze wandelde nog mee tot de brancard, maar voelde ineens haar baby komen. Nog geen vijf minuten later was ze bevallen, zomaar voor haar deur. De papa was zijn wagen gaan halen om ons naar het ziekenhuis te volgen. Toen hij kwam vragen waarom we nog niet vertrokken waren, kon ik zeggen: "Proficiat: u hebt een dochter!"





Acht keer rond de aarde

"In kilometers heb ik de aarde acht maal rondgereden", zegt Gerrit. "In 1979, toen ik begon, was het een andere wereld. Toen vielen er nog 3.500 doden per jaar op onze wegen. Nu zijn dat er 400. Dat ligt aan de verkeersveiligheid, maar





ook aan ons. We hadden veertig jaar geleden een brancard en wat verband, niet veel meer. Nu kunnen we zuurstofverzadiging meten, zuurstof toedienen, vitale parameters bepalen, enzovoort. We zijn geen dokters, maar trachten de ernst van de situatie in te schatten."





Verschil maken

"Ik voel me zeker geen held. Wij helpen, maar kunnen niet alles. Ik heb soms het verschil gemaakt tussen leven en dood, dat wel. Maar nog belangrijker voor mij, is het verschil tussen een menswaardig





voortbestaan en verder leven met een zware handicap. De mensen die kunstmatig in leven gehouden worden, komen niet in de statistieken."





Echtgenote Magda spoort haar man aan om af te ronden. "We gaan barbecueën met ons dochter", zegt ze. "En volgende week gaan we naar Noordkaap."





Ze is blij dat haar man eindelijk op pensioen gaat. "De deuren van de kazerne gaan toe, hier thuis gaan ze open."





"Maar je werkt niet bij de brandweer, je bént brandweerman", sluit Gerrit af. "Dat gaat niet over door 65 te worden."