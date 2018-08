"Ik spreek zelfs al woordje Oekraïns" SIGURD ROSTED (AA GENT) VOELT ZICH GOED AAN DE ZIJDE VAN PLASTUN RUDY NUYENS

23 augustus 2018

02u26 0 Gent Sigurd Rosted (24) was de voorbije weken een vaste waarde in de defensie van AA Gent. De Noor kijkt uit naar de dubbele confrontatie met de Girondins de Bordeaux.

voetbal europa league

Rosted was in de tweede helft van vorig seizoen de derde man centraal in de defensie van AA Gent. Gebeurde er iets met Samuel Gigot of met Dylan Bronn, dan was hij de eerste om in te vallen. De voorbije weken groeide Rosted door de blessure van Bronn uit tot een vaste waarde in de defensie van de Buffalo's. Daar vormt hij een nieuw duo met Igor Plastun. "Dat loopt goed", vindt Rosted. "In de voorbereiding konden we heel wat wedstrijden samenspelen. We kennen mekaar intussen behoorlijk goed. (lacht) Ik spreek zelfs al een woordje Oekraïns. Ik ben blij met de manier waarop het loopt."





AA Gent wil er voor het einde van de zomermercato nog een extra verdediger bijhalen. "Maar ik wil mijn plaats graag vasthouden", zegt Rosted. "Ik vind dat Plastun en ik het samen heel goed doen. We tonen dat er geen bijkomende verdediger nodig is."





Rosted krijgt vanavond wellicht te maken met Samuel Kalu, met wie hij voor kort nog de kleedkamer deelde. "We kennen Samuel natuurlijk erg goed", zegt hij. "Hij is een hele goeie speler. Dat heeft hij hier vaak genoeg getoond en dat zal hij ook vanavond ongetwijfeld proberen te doen. Maar Nana Asare kent hem gelukkig heel goed. Hij zal er in de eerste plaats mee te maken krijgen op zijn flank. Ik hoop dat hij hem kan afstoppen."





Sigurd Rosted kwam in januari over van het Noorse Sarpsborg 08, waar hij nog geen Europees voetbal speelde. "De twee wedstrijden tegen Jagiellonia Bialystok waren mijn kennismaking met Europees voetbal", vertelt Rosted. "Ik vond het een hele goeie ervaring. Ik kijk uit naar de ontmoetingen met Bordeaux. Ik ben er me van bewust dat het zware wedstrijden worden, maar ik kan je wel zeggen dat we er klaar voor zijn."





Rosted weet wat hem te wachten staat. "Ik ben zelf niet zo'n grote volger van het Franse voetbal", zegt hij. "Maar we hebben een uitgebreide presentatie over Bordeaux gekregen. We kennen hun spelers, we weten ook aan wat we ons tactisch kunnen verwachten. Op basis daarvan kan ik alleen maar zeggen dat het een goed team is. We moeten de match met onze voetjes op de grond aanpakken en hen vooral niet laten scoren."