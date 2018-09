"Ik kan veel verdragen, maar dit houd ik niet lang meer vol" 06 september 2018

02u34 0 Gent Jaqueline is 80 jaar, heeft psychische hulp nodig en leeft sinds twee maanden op straat in Gent. Ze brengt haar dagen door in het Sint-Pietersstation en slaapt de meeste nachten in een bushokje. "Ze weigert momenteel alle hulp", klinkt het bij het OCMW.

Wie afgelopen zomer door het Sint-Pietersstation wandelde, heeft Jaqueline waarschijnlijk al zien zitten. Op het eerste zicht ziet ze eruit als elk ander bejaard vrouwtje dat wacht op haar trein, maar niets is minder waar. Ze verloor haar appartement in Knokke-Heist, vertrok na een paar dagen uit Namen en zwerft sindsdien in en rond het station.





Waanideeën

Jaqueline lijdt aan waanideeën, al zal niemand haar daar ooit van overtuigen. "Mijn hoofd is als een computer", zegt ze met enige trots. "Ik onthoud alles. Ik zou een boek moeten schrijven over alles wat me al overkomen is." Maar bij de verhalen die ze vertelt, horen toch een paar vraagtekens. Zo is ze er rotsvast van overtuigd dat ze overal gevolgd wordt door twee mannen die haar leven willen saboteren. Wanneer ze haar gsm verliest, hebben haar achtervolgers die gestolen en als ze die enkele uren later terugvindt, is ook dat het werk van de stalkers. Elk vliegtuig en elke helikopter hangt in de lucht om haar in het oog te houden.





Jaqueline heeft nood aan hulp en die probeert het Gentse OCMW haar te geven. "We hebben al meermaals een concreet voorstel gedaan voor een sociale woning, maar telkens heeft ze die geweigerd", weet het kabinet van OCMW-voorzitter en schepen van Armoedebestrijding Rudy Coddens (sp.a-Groen). "Over een gedwongen opname kan normaal alleen een huisdokter over beslissen. Maar we laten haar niet gaan, we volgen haar op."





Jaqueline kan veel verdragen, volgens haar eigen relaas. "Maar dit houd ik toch niet lang meer vol." De 80-jarige vrouw hoopt na twee maanden op straat slapen onderdak te krijgen bij vrienden in Zeebrugge. Als dat niet lukt, zal het OCMW opnieuw een voorstel doen. "Het is tragisch dat een vrouw van die leeftijd op straat staat, maar we zijn aan haar wil overgeleverd", aldus het OCMW. (WSG)