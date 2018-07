"Ik kan toch moeilijk op straat leven?" MINDERVALIDE VROUW RAAKT FLAT KWIJT NA FAILLISSEMENT VAN EIGENAAR JEFFREY DUJARDIN

02u33 0 Gent "Waar moet ik naartoe? Ik kan toch moeilijk op straat leven?" Christine De Bruycker is mindervalide en huurt sinds 2013 een flat in de Uilkensstraat. De leefomstandigheden waren er allesbehalve menswaardig en nu moet de vrouw haar appartement verlaten, omdat de eigenaar van het pand failliet gegaan is.

"Ik ben in 2013 verhuisd naar dit appartementje op het gelijkvloers in de Uilkensstraat", zegt Christine (57). "Ik had weinig keuze, ik moest uit mijn vorige woonplaats weg wegens dringende renovatiewerken. Ik heb het daarnaast ook niet breed en zit met medische problemen. Ik had me daarom ook al in 2011 ingeschreven bij de sociale verhuurmaatschappijen WoninGent en de Volkshaard. Daar waren er zeer lange wachttijden", zegt ze.





De 57-jarige vrouw, die mindervalide is, zit praktisch aan het bed gekluisterd door hartproblemen, diabetes en maag- en darmproblemen. "Ik ben al tweemaal gereanimeerd geweest, ik kom niet meer buiten."





Flat woonongeschikt

De toestand waarin Christine moet leven, is veruit mensonwaardig. "Ik heb een leefruimte die ook dienst doet als slaapkamer, te klein om normaal te leven. Geen enkel raam kan hier open, het krioelt hier van het ongedierte. Ook de badkamer is een ramp, als het regent, stroomt het water langs het dak binnen." Christine besloot dan ook niet bij de pakken zit. "Ik heb een advocaat genomen." De stedelijke woningsinspectie en gezondheidsinpectie verklaarde de woning tijdelijk woonongeschikt.





Met haar advocaat, Bart Vantieghem, ging ze richting het vredegerecht in de hoop dat er iets aan haar leefomstandigheden kon gedaan worden. Uiteindelijk besloot de rechter toch een schadevergoeding aan Christine toe te kennen voor de herstellingswerken. "Het ging over een bedrag van rond de 30.000 euro", zegt haar advocaat Vantieghem.





Pand in beslag genomen

De miserie was echter nog niet gedaan voor Christine. "Begin dit jaar kregen we een brief van Eandis dat de meters gingen verwijderd worden, omdat de rekeningen niet betaald werden, zelfs na vele aanmaningen. Maar ik ben altijd mijn huur blijven betalen, daarin zat elektriciteit en water ook in."





Uiteindelijk bleek dat de eigenaar van het pand failliet gegaan was. "Het huis werd in beslag genomen, een slotenmaker kwam langs om de sloten te veranderen en wij moeten eruit tegen september."





Voor Christine is het een uitzichtloze situatie geworden. "Momenteel weet ik niet waar naartoe. Ik kan toch moeilijk op straat leven?" Volgens WoninGent zijn er enkele mogelijkheden. "We werken via het OCMW van Gent voor mensen in deze situatie. Die stuurt naar ons en vier andere huisvestingsorganisaties hun dossiers door, er is ook reglementair vastgelegd welke prioriteit krijgen. Daarnaast is ook een mogelijkheid om via het Centrum Algemeen Welzijn (CAW) een tijdelijke woning aan te bieden tot er een vaste woonplek voorzien is", aldus Guy Reynebeau (sp.a) van WoninGent.