"Ik heb zelfs al werk gevonden" De warmste verhalen van 2017 | JUSTINE TEIRLINCK OVERLEEFT ONGEVAL EN MAAKT STUDIES AF ONDANKS REVALIDATIE RONNY DE COSTER & JURGEN EECKHOUT

02u36 0 DCRB Justine Teirlinck kijkt het nieuwe jaar met de glimlach tegemoet. Gent Het leven van Justine Teirlinck (23) uit Mater heeft even aan een zijden draadje gehangen nadat ze eind maart in Gent werd aangereden door een auto. Ze vocht zich erdoor, waarna een maandenlange revalidatie volgde. De laatstejaarsstudente weigerde echter haar studies een half jaar on hold te zetten. "Ik ben zelfs afgestudeerd en heb al werk gevonden", glundert ze trots.

Isabelle Vander Linden uit Mater kreeg op 30 maart om 6 uur een telefoontje dat geen enkele moeder wil krijgen. "De politie liet weten dat Justine op de spoedafdeling van het Jan Palfijnziekenhuis in Gent was opgenomen en dat we best naar daar zouden gaan. Maar we moesten ons geen zorgen maken, probeerde de agent ons gerust te stellen. We waren uiteraard geschrokken, maar op dat moment nog niet echt in paniek. Pas toen we in het ziekenhuis aankwamen en ik niet onmiddellijk bij Justine mocht, schoof de grond onder mijn voeten weg en drong het tot ons door dat er wel iets ernstig was gebeurd", vertelt Justines mama.





Opgeschept

Justine was een paar uur eerder met haar fiets opgeschept door een auto op een oversteekplaats voor fietsers aan de Charles De Kerchovelaan en de Kunstlaan, nabij de Overpoort, in Gent. De automobilist had vluchtmisdrijf gepleegd, maar heeft zich een paar uur later toch bij de politie aangegeven. "Het was een 20-jarige man uit Kortrijk. Hij reed onder invloed", weet Teirlinck. "Hij heeft verklaard dat hij wel 'iets' had gevoeld, maar niet beseft had dat hij iemand had aangereden. Dat ik de klap heb overleefd, heb ik te danken aan mensen uit de buurt. Zij hadden de klap gehoord en zijn me te hulp gesneld. Zonder hen was ik er misschien niet meer", beseft Justine.





Van het ongeval herinnert ze zich niets meer. "Toen ik in het ziekenhuis lag, had ik wel een kaartje van hem verwacht of zo. Pas een maand later kwam er thuis een briefje aan. Hij schreef dat hij het jammer vond wat er gebeurd was, maar erg overtuigend kwam dat niet over."





Steun

Justine liep bij het ongeval onder andere een schedelbreuk en een complexe bekkenbreuk op. Ze heeft de voorbije maanden een bijzonder sterk en moedig revalidatietraject afgelegd. "Ik kom van ver. Ik heb twee weken in het Jan Palfijnziekenhuis in Gent gelegen. Toen ik het mocht verlaten, kon ik nog altijd niets. Ik heb opnieuw moeten leren stappen. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal was het een zware periode: ik heb nog een maand doorgebracht in een bed in onze woonkamer. Toen heb ik me kunnen optrekken aan de steun van vrienden en familie. Elke dag kreeg ik wel iemand op bezoek. Niet alleen mijn tantes Brigitte en Sybille, die beiden thuisverpleegsters zijn, maar ook andere familieleden en vrienden. Zelfs leden van de KSA van Mater, waar ik leidster ben, zijn me komen opbeuren en moed inspreken. Wat ben ik dankbaar als ik daaraan terugdenk."





Studies

Dokters hadden de laatstejaarsstudente industrieel ingenieur in de biowetenschappen aangeraden het rustig aan te doen en haar studies aan de universiteit een half jaar on hold te zetten. Die eindexamens kon ze maar beter een semester uitstellen, vonden ze. "Maar ik had geen zin mezelf te zitten beklagen en ben vrij snel weer in de cursussen gedoken. Dat ik in juni niet zou kunnen afstuderen, had ik aanvaard, maar in september heb ik toch mijn diploma behaald. Dat vond ik een grote overwinning. En ik heb zelfs al werk: ik ben drie weken geleden aan de slag gegaan als bodemsaneringsdeskundige bij het Menense bedrijf A+E Consult. Ik ben dan ook best wel trots op mezelf", glundert Justine Teirlinck.





Angst

"Ik ben wel nog altijd snel vermoeid en door die schedelbreuk ben ik mijn reuk- en smaakzin kwijt. Die krijg ik niet meer terug. Ook fietsen kan ik nog niet, maar ik denk niet dat ik het al zou durven. Ik ben snel bang in het verkeer en erg alert voor mogelijk gevaar. Tegelijk vormen het ongeval en de hele nasleep ervan een hoofdstuk dat ik zo snel mogelijk achter mij wil laten. Kerst hebben we met familie gevierd en op oudejaarsavond ga ik feesten in het jeugdhuis van KSA Mater. Daarna trekken we naar de kerstmarkt in Oudenaarde. Het leven lacht me weer toe", besluit Justine optimistisch.