"Ik heb mij nooit écht socialist gevoeld" ACTRICE MIEKE BOUVE (56) MAAKT OVERSTAP VAN SP.A NAAR OPEN VLD ERIK DE TROYER

26 april 2018

02u56 0 Gent Coup de théâtre in de Gentse politiek gisteren. Actrice Mieke Bouve verlaat sp.a en gaat in zee met Open Vld van Mathias De Clercq. "Ik ben wel sociaal, maar voelde mij nooit écht socialist", zegt ze. Opvallend: net doordat Bouve ontslag neemt uit de gemeenteraad, blijft de absolute meerderheid van rood-groen standhouden.

Transfers van actieve politici zijn in Gent zeer uitzonderlijk, maar Mieke Bouve heeft wel een heel politiek parcours afgelegd. Ze begon haar politieke loopbaan bij Volksunie-ID. Toen die partij uit elkaar viel, belandde ze bij Spirit, wat leidde tot een plek op de sp.a-Spirit lijst en daarna ging ze mee naar het kartel sp.a-Groen.





"Dit is geen plotse beslissing", zegt Bouve. "Toen ik een aantal maanden geleden van Rudy Coddens de vraag kreeg of ik nog wou opkomen, heb ik bedenktijd gevraagd. Ik heb alles in vraag gesteld en beslist om niet meer op te komen. Daarna had ik gesprekken met cultuurminister Sven Gatz en nog anderen van Open Vld. Zij konden mij overtuigen om bij de liberalen te komen. Het lijkt alsof ik een grillig politiek parcours achter de rug heb, maar alles is heel logisch verlopen."





Op de vraag wat nu precies de trigger was, antwoordt Bouve eerst ontwijkend. "Deze overstap is een positief verhaal. Ik wil niet natrappen. Er was ook niet één element bepalend voor deze beslissing." Na aandringen licht ze toch een tip van de sluier. "Er zijn een aantal dossiers geweest die ik lastig vond om te verdedigen. Neem nu het dossier van de krakers. Dat gebeurde letterlijk achter mijn deur. Buren spraken mij daarover aan. Ze waren niet gerust omdat ze vreesden dat hun woning gekraakt kon worden terwijl ze op vakantie waren. Ik merkte dat het standpunt van de partij en dat van mezelf niet op dezelfde lijn lagen. Idem met het circulatieplan. Dat is een fantastisch plan en het is lovenswaardig dat er iets gedaan wordt om de auto te weren uit de binnenstad. Maar het moet gebeuren met luisterbereidheid en de wil om aanpassingen door te voeren waar mogelijk. Dat plan mag niet in steen gebeiteld staan", zegt ze. "Ik ben wel altijd zeer sociaal geweest, maar een echte socialist heb ik mij nooit gevoeld."





Welke plaats Bouve zal krijgen op de lijst van de liberalen, is nog niet duidelijk. Wel werd haar een prominente plaats beloofd. "Ik veronderstel een top 10-plaats, maar de 11de plaats is ook prima", zegt ze.





Absolute meerderheid

Bouve liet sp.a-Groen weten dat ze ontslag nam uit de gemeenteraad. Opmerkelijk, want ze had ook kunnen blijven zetelen als onafhankelijke. Daardoor zou de absolute meerderheid van sp.a-Groen (26 van de 51 zetels) gebroken worden. Open Vld zou daardoor veel sterker worden en zou zelfs dossiers kunnen blokkeren. "Maar ik ben een faire madam. Zo wil ik het spel niet spelen", zegt Bouve.