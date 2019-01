“Ik heb hier gedaan, ik ga al naar de receptie hé”: Termont laat gemeenteraad nog één keer lachen bij eedaflegging nieuw stadsbestuur Sabine Van Damme & Erik De Troyer

03 januari 2019

20u32 0 Gent We hebben een nieuw stadsbestuur, officieel. Daniël Termont liet als uittredend voorzitter van de gemeenteraad 52 leden officieel de eed afleggen als raadslid. Burgemeester Mathias De Clercq had eerder zijn eed al afgelegd bij de waarnemend gouverneur.

Geen van alle 52 raadsleden versprak zich bij de eed ‘Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’. Termont, bruingebrand na een skivakantie, voelde zich als een vis in het water. Hij heeft dan ook 12 jaar lang de raad voorgezeten, hij kent het klappen van de zweep. Na exact 29 minuten zat zijn taak erop. “Ik wens jullie hier allen heel veel succes in deze raad, ik hoop dat er veel inhoudelijke debatten zullen zijn, de Gentenaars verdienen dat”, zei hij. En dan met een knipoog: “Ik heb hier gedaan, ik ga al naar de receptie.” Termont kreeg een staande ovatie van de volledige zaal, en bloemen van Zeneb Besafia, die de komende drie jaar de raad zal voorzitten. Termont bleef overigens netjes zitten, op de achterste banken van de raadszaal dan.

‘Prominente rol’ is lege doos

De eedaflegging verliep opvallend vlot. In alfabetische volgorde legden alle raadsleden netjes hun eed af, met hun rechterhand opgestoken. Iedereen kreeg applaus, alleen bij Christophe Peeters duurde dat applaus opvallend langer dan bij de andere raadsleden. De manier waarop hij is opzij geschoven, zit de Gentenaars over alle partijen heen duidelijk nog steeds dwars. En zijn ‘prominente rol’ wordt gezien als een lege doos. Maar Peeters neemt zijn mandaat als gewoon gemeenteraadslid dus moedig op. Hij zit centraal op de eerst rij, geflankeerd door Stephanie D’Hose en Sven Taeldeman.

Opgestoken vuist

Nog een opmerkelijk tafereel: Guy Verhofstadt legde net zoals alle anderen netjes zijn eed af. Maar toen hij weer ging zitten volgde een opgestoken vuist naar Mathias De Clercq, die het gebaar met een brede glimlach in ontvangst nam. De Clercq voelt zich duidelijk gesteund door zijn ‘mentor’. Daarna moesten alle schepenen nog eens dezelfde eed afleggen, maar dan als schepen, en voor de nieuwe burgemeester. Met 10 zijn ze, de schepenen, en Bram Van Braeckevelt zal na drie jaar vervangen worden door Hafsa El-Bazioui. Zij legde wel al haar eed af als raadslid, maar dus nog niet als schepen. Ze is overigens ook het eerste raadslid in Gent met een hoofddoek, maar dat vindt ze zelf niet bijzonder.

De raadszaal zat afgeladen vol voor de eedaflegging. Alle 52 raadsleden en de burgemeester mochten elk één genodigde meebrengen in de raadszaal. Andere fans moesten plaatsnemen in de grote Pacificatiezaal, waar een groot scherm stond opgesteld. Ook die zaal zat vol. Sommige raadsleden hadden duidelijk een schare fans meegebracht, waarvan het gejuich soms tot in de raadszaal was te horen.

Om 20.30 uur was het spektakel voorbij. De komende dagen en weken worden de gemeenteraadscommissies opgericht, eind deze maand zal de nieuwe gemeenteraad voor het eerst echt zetelen.