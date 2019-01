“Ik heb hem aangesproken, en ben hem spontaan beginnen knuffelen” Postbode redt hond uit brandend gebouw, en doet daarna gewoon verder met zijn ronde Jeroen Desmecht en Jeffrey Dujardin

09 januari 2019

21u02 0 Gent De hond des huizes die de postbode achterna jaagt - het cliché is alom bekend. Maar bij een brand woensdagmiddag in Mariakerke draaide het even anders uit: daar besloot de postbode, nog voor de brandweer aanwezig was, om op eigen houtje een hond te bevrijden uit een brandende woning. “Er was al zeer stevige rookontwikkeling”, weet de eigenaar van de hond. “Die man heeft meer gedaan dan wat wij ooit van iemand kunnen verwachten.”

De getroffen familie is meteen duidelijk: “We willen ons verhaal doen, maar alleen maar om onze postbode in de bloemetjes te zetten”, zegt bewoner Philip Bernard. We treffen hem en zijn gezin aan bij zijn getroffen woning in de Nieuwkolegemlaan in Mariakerke. Ze zijn op dat moment druk in de weer met de schade op te nemen.

De feiten vonden woensdagmiddag plaats rond 12.00 uur. De buren zagen rook uit de gevel van het huis komen, en verwittigden meteen de brandweer. Die was snel ter plaatse, maar nog voor de aankomst van de hulpverleners besloot de postbode om zelf initiatief te nemen. “De postbode was op dat moment bezig met zijn ronde, en hoorde de hond blaffen”, weet de brandweer. “De woning was ondertussen helemaal gevuld met dikke zwarte rook. De man heeft een gat in het raam gemaakt, en wist de hond zo te bevrijden.”

“De brand is ontstaan in de keuken van de woning. De brandweer brak de voordeur de woning open, en begon op twee plaatsen te blussen. Voor één van de twee katten van het gezin kwam alle hulp jammer genoeg te laat. “We hebben het huisdier uit de brand kunnen bevrijden, en ter plaatse geprobeerd om het diertje te reanimeren”, zegt de brandweer. “Uiteindelijk is de dierenarts ter plaatse gekomen, maar de kat viel niet meer te redden. De andere kat is momenteel nog vermist.”

Toch is de familie vooral dankbaar. “Toen ik ter plaatse kwam, en te horen kreeg wat onze postbode had gedaan, heb ik hem meteen aangesproken”, zegt Philip Bernard. “Hij deed alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Ik ben hem spontaan beginnen knuffelen. Daarna heeft hij gewoon verder gedaan met zijn ronde.”

“Aan de telefoon liet zijn teamleader weten dat ze niet op de hoogte waren van de feiten”, zegt de woordvoerder van Bpost. “Hij heeft daarna zijn rond dus zonder vertraging afgemaakt, zonder iets te melden van zijn heldendaad.”

De redder in kwestie was woensdagavond niet meer te bereiken. “Onze postbodes staan vroeg op, en we gunnen hen dan ook hun nachtrust”, aldus Bpost.