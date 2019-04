“Ik duw mijn auto wel de LEZ uit, volgens mijn advocaat mag het” Gent krijgt LEZ in 2020 en dus moeten heel wat automobilisten creatief zijn Sabine Van Damme & Erik De Troyer

18 april 2019

06u30 32 Gent Op 1 januari 2020 krijgt ook Gent een Lage Emissiezone en die zal zowat 25 procent van de Gentse automobilisten treffen. Sommigen kunnen of willen geen afstand doen van hun auto en dus is het aanpassen of zoeken naar een creatieve oplossing. Een wagen langs een knip duwen bijvoorbeeld. “Duwen? Nee, ook dat mag niet, wij registreren sowieso de nummerplaat”, klinkt het bij de stad.

Emre Kökcü heeft een BMW E30 uit 1988, een pareltje waar hij vele uren en euro’s in heeft gestoken, en waar hij terecht trots op is. Maar die auto kan hij vanaf 2020 niet meer gebruiken. “Ik woon net binnen de stadsring, één straat om exact te zijn”, vertelt hij. “Mijn auto staat in de garage aan mijn huis. Alleen auto’s van Euronorm 4 of meer mogen de stad nog in, maar de mijne dateert van voor er Euronormen bestonden. Het is niet mijn auto voor dagelijks gebruik, deze gebruik ik alleen voor ritjes in de zomer of oldtimer-meetings. Ik doe er 500 kilometer per jaar mee.”

Wagen duwen

“Die zomerse ritjes houden nu op, want ik mag niet meer weg uit mijn garage door die nieuwe regeling”, aldus Emre. “Wat moet ik nu eigenlijk doen? De auto verkopen wil ik niet, hij was nog van mijn grootvader en ik ben eraan gehecht. Een garage buiten de stadsring huren wil ik ook niet, dat vertrouw ik gewoon niet, deze auto is te waardevol. En verhuizen is ook geen optie. Ik heb de stad gemaild om een uitzondering te vragen, voor die 300 meter, maar ik krijg ze niet. Nochtans is mijn auto gekeurd en perfect in orde. Ik zal mijn wagen dan maar duwen tot aan de stadsring denk ik, ook al weegt hij 1.500 kilo. Als de motor niet draait, vervuilt hij ook niet. Volgens mijn advocaat mag dat.”

Maar bij de stad klinkt meteen een ‘njet’. “Hoe creatief de oplossing van deze man ook is, ook duwen mag niet”, zegt milieuschepen Tine Heyse (Groen). “Het systeem zal nummerplaten registreren, camera’s zien niet of een auto geduwd wordt of zelf rijdt. Dus zal hij sowieso boetes krijgen.”

(Lees verder onder de foto)

“Overwogen om te stoppen”

Voor Walter Bell (62) is zijn oude Volkswagen LT takelwagen zijn broodwinning. Ook deze takelwagen dateert van een heel eind voor de invoering van emissienormen. “Door die lage-emissiezone heb ik toch even overwogen om er mee te stoppen. Ik vreesde elk jaar duizenden euro’s te moeten betalen. Nu blijkt dat ik met mijn oude takelaar de binnenstad nog maar acht keer in mag, indien ik telkens een vergunning koop. Dat ga ik echt niet doen. Ik zal voortaan alleen nog opdrachten aanvaarden buiten de stadskern. Als de stad oude auto’s weert uit het centrum dan kunnen die daar ook niet in panne vallen hé. Dan valt er in het centrum voor mij toch niet veel te verdienen.”

Ondanks zijn leeftijd heeft Walter twee jobs. Overdag takelt hij en ’s avonds werkt hij in de haven. “Een nieuwe takelwagen kopen heeft op mijn leeftijd geen zin meer. Het circulatieplan, hogere parkeertarieven, extra verkeerstaks en nu dit. Soms heb ik het gevoel dat ik alleen maar ga werken om die extra taksen te kunnen betalen.”