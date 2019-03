“Ik ben gevlucht voor de oorlog, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt” Karimullah (27) getuigt over de moord op z’n Afghaanse overbuur Jeroen Desmecht

25 maart 2019

18u43 0 Gent “Hij lag op z’n buik. Ik zag bloed, overal bloed.” Karimullah (27) trof zaterdag het levenloze lichaam van zijn overbuur R.S. (36) aan in het bewuste hoekpand aan de Ottogracht. “Zijn vriend zei me dat ik mij naar boven moest snellen”, zucht Karimullah. “Ik ben gevlucht voor oorlog, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.” De vermoedelijke dader is voorlopig nog steeds spoorloos.

Gent, Ottogracht. 15 uur: Karimullah Nasari (27) heeft juist de eerste helft van z’n service coupé erop zitten. Vermoeid van een zware werkweek in de horeca, sleurt hij zichzelf de trap op. Om 17 uur moet hij terug aan de slag in een bistro op de Vrijdagmarkt.

Op het tweede verdiep houdt hij plots halt. Een - voor Karimullah onbekende - man is in alle staten. “Help, mijn vriend is gewond. Hij is neergestoken”, roept hij.

Of R.S. op dat moment nog in leven was, is voor Karimullah onduidelijk. “Ik ben naar boven gesneld”, zegt de twintiger. “Hij woont op het derde verdiep, vlak tegenover mij. De deur stond open, ik kon z’n gehavende lichaam vanuit de hal zien liggen. Hij lag op z’n buik, nog geen meter verwijderd van deurgat. Het bloed was al opgedroogd.”

Duizend vragen

Karimullah twijfelde geen seconde, en belde meteen naar 112. “Ze stelden énorm veel vragen. Ik was in shock, en probeerde hen met handen en voeten uit te leggen wat er gaande was. Ik zei hen dat er geen tijd was, dat ze snel moesten zijn”, zucht hij. “Daarna heb ik zijn familie gecontacteerd.”

Aangeslagen en met duizend vragen, richtte Karimulla zich tot de man. “Hij zei dat hij sinds een week of twee bij R.S. verbleef, én dat ze samen met een derde persoon thee dronken in het appartement. R.S. had hem gevraagd om naar de winkel te gaan. Toen hij terugkwam, trof hij het levenloze lichaam aan. De derde persoon was nergens meer te bespeuren.”

Een goede buur

Over het slachtoffer, spreekt Karimullah alleen maar lof. “Hij was een voorbeeldige man: altijd vriendelijk, altijd correct. Ik denk dat hij hier sinds 2017 woont. Hij studeerde Nederlands, én wou zo goed mogelijk integreren. Ik hielp hem soms met dagdagelijkse dingen, zoals zijn post vertalen of een bezoek aan de oogarts.”

“We waren goede buren. Geen hartsvrienden, maar we hadden wel regelmatig contact”, vult hij na een diepe zucht aan. “Zijn familie in Gent ken ik beter, die heb ik in 2015 leren kennen toen ik naar België kwam. Hij heeft een ook een vrouw en zes kinderen in Afghanistan - die wou hij koste wat kost naar hier halen.”

Nieuwe bloedsporen

Wat er zich exact heeft afgespeeld in het appartement, blijft voorlopig één groot vraagteken. Maandagmiddag was het labo opnieuw aan het werk in het centrum van Gent. Aan de Nieuwpoort - op steenworp afstand van het pand - zijn nieuwe bloedsporen gevonden. Het parket van Oost-Vlaanderen is nog volop bezig met het gerechtelijk onderzoek. De dader zou nog steeds spoorloos zijn. Zaterdag werd Karimullah samen met de tijdelijke huisgenoot van het slachtoffer en een onderbuur weerhouden in het kader van het onderzoek. “Ze werkten goed mee, en er zijn geen aanwijzingen die hen linken aan de feiten”, communiceerde het parket.

“Ik had het daar wel moeilijk mee”, besluit hij. “Het ging allemaal zo snel. De politie moet natuurlijk haar werk doen, en ik heb daar alle begrip voor. Maar toch: ik ben gevlucht voor oorlog, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.”