"Hopelijk wordt dit project snel overbodig" VOEDSELONDERSTEUNING BLOEMEKENSWIJK DEELT 6 TON ETEN PER MAAND UIT SABINE VAN DAMME

05 september 2018

02u45 0 Gent In en rond de Bloemekenswijk wordt maandelijks liefst 6 ton voedsel verdeeld aan Gentenaars die zelf niet voldoende eten kunnen kopen voor hun gezin. Nu gaat dat over 900 mensen in de Bloemekenswijk, het Rabot, Wondelgem en Mariakerke. Het initiatief ontstond 22 jaar geleden in de living van opperdekening Jeanine Poelman. Vandaag is er een nieuwe stek, op de UCO-site.

"Waarom ik daarmee gestart ben?" vraagt Jeanine Poelman (74). "Omdat het nodig was. Ik heb zelf een jaar als dienstmeid gewerkt, en dat jaar heb ik honger geleden. Ik kreeg thuis alleen geld voor de tram, en op mijn werk nauwelijks eten. Daarna ben ik met de voedselbedeling begonnen, gewoon bij mij thuis in de living. Ik verdeelde toen ook al kledij aan wie dat nodig had. In de beginjaren hielp ik een 20-tal gezinnen aan eten, maar dat werden er heel snel veel meer. Eén van de paters uit de buurt stelde toen de pastorij ter beschikking voor de voedselverdeling. Daar hadden we meer plaats."





900 inschrijvingen

Maar met het kerkenplan en de verkoop van de pastorij moest Voedselbedeling Bloemekenswijk op zoek naar een nieuwe, liefst ruimere stek. "Met dank aan de stad zijn we op de UCO-site beland, aan de Maïsstraat", zegt voorzitter Frank Van de Walle. "Ateljee huisvest ons aan een zeer schappelijke prijs, in een lokaal dat ze eerst als fietslokaal voorzien hadden. Maar het is droog en ruim en we kunnen er al ons voedsel kwijt. Twee donderdagen per maand doen we een bedeling. 900 mensen zijn daarvoor ingeschreven, allemaal via instanties zoals het OCMW. Dat is 6% van de bevolking in ons gebied hier. En dat is veel. Zes ton voedsel verdelen we elke maand. Dankzij het project Foodsavers is het aanbod zeer divers. Zij halen 'afgeschreven' voedsel op bij supermarkten en op de veiling in Roeselare. Maar ook via de Voedselbank Oost-Vlaanderen en KRAS krijgen we voeding binnen. Met 25 vrijwilligers wordt alles hier georganiseerd."





Alle lijsttrekkers en enkele schepen waren gisteren aanwezig op de opening van de nieuwe locatie. Zowel Christophe Peeters (Open Vld) als Rudy Coddens (sp.a) namen het woord. Beiden hoopten ze dat dit initiatief zo snel mogelijk overbodig zou worden. "Want het is schrijnend dat in Vlaanderen, één van de meest welvarende regio's van Europa, nog zoveel mensen in armoede leven. Dat er nog zoveel mensen, waaronder véél kinderen, niet voldoende geld hebben om voeding te kopen. 1 op 5 mensen leeft in armoede, met een inkomen dat onder de Europese armoedegrens ligt. In onze stad. De strijd tegen armoede moet doorgaan."