"Hopelijk wordt dit ooit normale zaak" VOOR HET EERST SINDS 2000 WEER VROUWELIJKE DECANEN AAN UGENT YANNICK DE SPIEGELEIR SABINE VAN DAMME

08 maart 2018

02u51 0 Gent Gisteren werden twee vrouwen verkozen als decaan bij de UGent, en dat was al van 2000 geleden. Meer nog, sinds het ontstaan van de unief waren er nog maar vijf (!) van de 423 decanen vrouw. Nummer 6 en 7 zorgen beiden voor een primeur: Ann Buysse volgt haar partner op als decaan en Isabel Van Driessche is de eerste vrouwelijke decaan ooit voor de faculteit Wetenschappen.

Vandaag is 'vrouwendag', en net nu zijn twee vrouwen verkozen als decaan aan de UGent. Het zou 'normaal' moeten zijn, maar het glazen plafond bestaat duidelijk nog steeds. De huidige decanen zijn alle 11 man, en dat is al jaren zo. Er is geen man-vrouw quotum voor decanen.





"De UGent zet in op vervrouwelijking", zeg woordvoerder Stephanie Lenoir. "Er zijn al meer vrouwelijke dan mannelijke studenten. Ook bij de assistenten is er nu een klein overwicht van vrouwen en bij de proffen is er een inhaalbeweging bezig. Om tot decaan verkozen te worden, moet je gewoon of voltijds hoogleraar zijn, maar doorgroeien vergt uiteraard tijd. De UGent doet al jaren inspanningen om meer vrouwen in de verschillende raden te krijgen, meer dan het decreet ons oplegt."





Alle 11 faculteiten kiezen deze maand een nieuwe decaan, die vanaf 1 oktober die functie zal opnemen voor 4 jaar. Drie faculteiten kozen gisteren al. Bij de Pol & Soc volgt Herwig Reynaert zichzelf op. Bij de Psychologie en Pedagogische Wetenschappen neemt Ann Buysse de fakkel van Geert De Soete over. Leuke primeur: ze volgt hiermee haar partner op. "Door het quotum dat is opgelegd binnen verschillende raden, en door de gerichte inspanningen van de UGent, worden vrouwen die misschien niet spontaan denken aan doorgroeien er nu wel op aangesproken", denkt Buysse. "Maar het blijft belangrijk dat een decaan verkozen wordt omwille van kwaliteiten, niet omwille van het geslacht. Onze faculteit wil gaan werken volgens een ander model, met meer inspraak en participatie van iedereen."





Kwaliteit

Meer inspraak komt er ook in de faculteit Wetenschappen, waar Isabel Van Driessche de eerste vrouwelijke decaan ooit wordt. "Ik heb hier altijd veel steun gekregen, ook van mannen. Het quotum aan de UGent heeft een hele verandering in gang gestoken. Ikzelf ben al heel lang bezig met het bestuur en de dagelijkse werking. Maar 'vrouw-zijn' mag niet de reden zijn om een bepaalde functie te krijgen, het moet om kwaliteit gaan. Ik hoop dat we ooit zover geraken dat we vrouwen in een leidinggevende positie een normale zaak vinden. Iets waar ik als decaan zal op hameren, is inspraak van iedereen, op alle niveaus. Ik ben voorstander van een grote overlegcultuur. Ik weet niet of dat typisch vrouwelijk is, het is gewoon mijn manier van werken."