"Hoop dat de Feesten weer speelser worden" Gentse Feesten | GUIDO DE LEEUW (64) NEEMT AFSCHEID ALS ORGANISATOR TREFPUNT ERIK DE TROYER

03 juli 2018

02u43 0 Gent Guido De Leeuw gaat na deze Feesten met pensioen. Hij startte in 1972, toen 19 jaar oud, als barman op de Gentse Feesten onder toeziend oog van Walter De Buck en gaandeweg werkte hij zich op tot organisator. "Ik hoop dat de feesten in de toekomst toch een stuk speelsheid terug krijgen", zegt hij.

"De eerste keer dat ik naar de Gentse Feesten ging, was in 1971. Een jaar later was ik aan de slag aan Sint-Jacobs. Het was een bijzonder leuke tijd. Ik herinner mij vooral dat alles er nog behoorlijk amateuristisch aan toe ging. Er was veel meer volk dan gedacht waardoor de drank meteen op was en waardoor een hele resem organisatorische problemen opdoken. Er werd veel geïmproviseerd, maar het waren prachtige tijden. Ik kijk er met veel nostalgie op terug."





"Het succes van de Gentse Feesten hing nauw samen met het succes van Walter De Buck als artiest. Toen ik begon, tierden de Afghaanse jassen in omgekeerd schaap nog welig. Ik herinner mij ook nog dat er gewoon auto's en bussen door de binnenstad reden tijdens de feesten", aldus De Leeuw. "Ik zat al snel in de raad van bestuur. Walter De Buck opende café Martiko aan de Steendam. Hij zag zichzelf ook niet echt als de grote organisator. Zo kwam ik meer in beeld. Ik heb eigenlijk van mijn hobby mijn beroep kunnen maken."





Op archief gooien

"Ik had me voorgenomen dat ik op mijn 65ste sowieso zou stoppen", gaat De Leeuw verder. "Er zit een nieuwe jonge groep aan te komen die het roer wil overnemen. Ik denk niet die jongeren hier voor een revolutie zullen zorgen. Ze zullen het op hun eigen manier doen, maar wel naar de geest van Trefpunt. Ik ga me in elk geval zo weinig mogelijk proberen moeien na mijn pensioen op 1 september. Het klinkt nog altijd raar als ik dat uit mijn eigen mond hoor."





"Trefpunt heeft nog een massa materiaal in het archief zitten, maar er zit weinig of geen lijn in. Ik ga na mijn laatste Gentse Feesten mijn stofjas aandoen en mij op dat archief gooien. Ik ben de enige die dat kan, want niemand loopt al zo lang op de Gentse Feesten als ik. De meesten van de eerste generatie zijn ofwel overleden of zijn al een paar jaar gestopt. Heel eigenaardig dat ik nu de ancien ben."





Waken over sfeer

"Ik hoop dat de Gentse Feesten toch een stukje van die speelsheid terug krijgen. Er kan nog weinig spontaans gebeuren en dat mis ik wel", aldus De Leeuw. "De tijd van het amateurisme moet en kan natuurlijk niet terugkomen. Daarvoor zijn de Gentse Feesten te groot en te professioneel geworden. Maar de stad zal toch ook moeten waken over de sfeer van de feesten en dat ook moeten steunen. Ik heb zes verschillende schepenen van Feestelijkheden meegemaakt in die 35 à 40 jaar dat ik dit doe. De Gentse Feesten waren vroeger een feest waar de stad liefst zo weinig mogelijk mee te maken had. Vandaag hebben ze de controle over een groot deel. Ook op dat vlak is de stad meegegroeid met de Feesten."





"Het fierst ben ik op ons Scala-decor dat we gemaakt hebben. Dat heeft intussen al bijna heel Europa rondgereisd en is toch een stuk van de Gentse Feesten geworden. Of we het dit jaar gaan opzetten, is nog niet beslist. Er moeten wat herstellingswerken aan gebeuren. Er is een kans dat we het pas volgend jaar weer opstellen."