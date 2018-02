"Hoog en droog en met cocktail in de hand" STUDENTEN CATO EN ELISABETH (PORTUS GANDA) 02 februari 2018

Vanuit je studentenkot uitkijken op een vuurkolk van zestien meter hoog op het water. Klinkt als science fiction? Voor studenten Cato Vansevenant en Elisabeth Vandenbroeke is het de werkelijkheid tijdens het Lichtfestival. "We maken het hier gezellig samen met onze andere kotgenoten. Hoog en droog en met een cocktail in de hand kijken we uit op het spektakel. Fantastisch toch?", lachen ze. "We wisten eigenlijk niet dat onze kot langs het parcours van het Lichtfestival zou liggen, maar onze examens zitten er net op en het prachtige uitzicht op die vuurtornado is de ideale manier om het te vieren", zeggen Cato en Elisabeth.





(YDS)