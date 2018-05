"Hogere factuur door spoelen van leidingen" INWONERS OOSTAKKER ZIEN AFREKENING WATER AANZIENLIJK STIJGEN ERIK DE TROYER

23 mei 2018

02u56 0 Gent In Oostakker melden steeds meer inwoners dat hun afrekening van de waterfactuur aanzienlijk gestegen is. Ze vermoeden dat het uitvoerig spoelen van hun leidingen dat veroorzaakt heeft. Watermaatschappij Farys ontkent. "Wie onze instructies heeft gevolgd, heeft hooguit 2 à 5 kubieke meter verloren en dat maakt geen groot verschil."

Eind vorig jaar kreeg Oostakker te maken met een watercrisis. Het water bleek besmet te zijn met een E.Colibacterie, waarvan de bron niet kon opgespoord worden. Daardoor mochten grote delen van Oostakker enkel kraantjeswater gebruiken als het eerst gekookt werd. Er werden wekenlang waterzakjes uitgedeeld. Sindsdien blijven er gevallen opduiken van troebel water.





"De voorbije manden is het water hier nooit écht helder geweest", zegt Marianne Baudenelle uit de Gentstraat. "Ik had een paar stalen van het bruine water gehouden om te laten testen door de mensen van Gent Wake Up. Maar een controleur van Farys was mij te snel af. Hij wou enkel stalen nemen nadat de leidingen gespoeld waren en zei dat hij met het bruine water niets kon doen en liet het mij weggieten. Pas daarna had ik door dat het iemand van Farys was en niet van Gent Wake Up. Het resultaat van de controle is dat ons water wat te veel ijzer bevat, maar dat het perfect drinkbaar is. We weten eerlijk gezegd niet goed wat we daarvan moeten denken."





Geen compensatie

Heel wat inwoners van Oostakker kregen de voorbije week hun afrekening en voor velen was opleggen de boodschap. Het gaat dan meestal om kleine bedragen, maar er zijn ook uitschieters tot 200 en 300 euro gemeld. "Ik moet 119 euro betalen boven op mijn gebruikelijke voorschotten. Dat was toch even schrikken", zegt Sofie Tondeleir. "De enige uitleg die ik kan bedenken is het spoelen van die leidingen weken aan een stuk. In totaal heb ik 9 kubieke meter meer gebruikt dan vorig jaar. Door heel die toestand gaat ook mijn voorschot nog eens omhoog, van 72 naar 86 euro."





Tijdens de crisis verklaarde Farys dat er een compensatie kon komen voor gedupeerden, maar uiteindelijk besliste de watermaatschappij de Oostakkerse bevolking toch niet financieel tegemoet te komen. Ook dat schiet bij vele in het verkeerde keelgat.





Volgens watermaatschappij Farys kunnen de verhoogde facturen echter niets te maken hebben met de spoeling van de leidingen. "We hebben de mensen gevraagd om elke dag hun leidingen gedurende vijf minuten te laten lopen. Afhankelijk van het aantal kranen betekent dat een verlies van 2 tot 5 kubieke meter per gezin. De basisprijs voor een kubieke meter water is 4 euro dus dat kan zeker geen groot verschil maken op de rekening", zegt woordvoerder Bruno Pessendorffer.