"Hoe minder bergen, hoe beter" TWEE BROERS FIETSEN 12.700 KILOMETER NAAR CHINA JEFFREY DUJARDIN

13 juni 2018

02u55 0 Gent De Gentse broers Auguste en Camille Colle doen mee aan de Sun Trip, een fietstocht van Lyon naar Zuidoost- China, goed voor 12.700 kilometer. Ze krijgen wel hulp van zonne-energie, maar daardoor wordt hun fiets ook zwaarder, zo'n 80 kilo. "En de route plannen is al zo lastig."

Auguste (27 jaar) en Camille (28 jaar) Colle, twee broers die in Gent zijn opgegroeid, hebben een passie voor fietsen. Die passie gecombineerd met technologie brengt hen uiteindelijk tot een tocht van 12.700 kilometer, zonder logistieke steun of volgwagen. Van Lyon naar Zuidoost-China, de Sun Trip die start op 13 juni. Een tocht voor echte avonturiers op zonnefietsen, af te leggen in maximum 100 dagen tijd via een zelfgekozen traject. En op een fiets van zo'n de 80 kilogram zwaar en een kostprijs van 11.000 euro. Het is een zelfgebouwde tandem-ligfiets met een beetje hulp van zonne-energie. Er kroop een pak werkuren in.





"Gelukkig zijn er veel sponsors die ons hierbij willen helpen", zegt professor Jan Cappelle van de onderzoeksgroep Energie & Automatisering die de broers begeleidt. Auguste studeerde in 2013 af als industrieel ingenieur aan KU Leuven Technologiecampus Gent en startte erna een onderzoeksloopbaan binnen de onderzoeksgroep Energie & Automatisering. In 2017 begeleidde hij 2 masterstudenten bij hun thesis: het ontwerp van een voertuig voor deelname aan de Sun Trip.





"Daar voelde ik het kriebelen om zelf mee te doen", zegt Auguste. Getriggerd door het avontuur en gewapend met de technische kennis, opgedaan in diverse projecten voor de Vlaamse industrie rond geavanceerde systemen voor zonne-energie en batterij-opslag, schreef hij zich samen met zijn broer Camille in voor de editie van 2018.





Zot

"Mijn broer zocht nog een zot, ik was de perfecte man", zegt Camille al lachend. Hij heeft al ervaring met lange fietsreizen, "Ik heb al eens door heel Amerika gefietst. Drie maanden lang ben ik van kust naar kust, van noord naar zuid gereden." Hij plande ook de route voor de Sun Trip, "We hadden enkele criteria waaraan onze route moest beantwoorden", zegt Camille. "De eerste parameter was de kortste afstand zoeken, een logische zaak. Maar daarnaast waren de hoogtes en de wegkwaliteit ook zeer belangrijk. De fiets zelf is een zwaar voertuig, dus hoe minder bergen we moeten doen, hoe beter."





Professor Jan Cappelle gelooft in hun slaagkans, "Het moet een ideale combinatie zijn tussen de fietsers en technologie. Dat is de uitdaging. Ze hebben zeker een sterke conditie, de fiets ziet er ook klaar uit. Het zal te zien zijn hoe ze omgaan met de onvoorspelbare zaken onderweg. De tocht kan via hun blog gevolgd worden: https://augustecolle.github.io/Suntrip/