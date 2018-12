“Hoe aaibaar hij ook lijkt, geef een vos alstublieft geen eten” Gentse stadsvossen blijken verre van mensenschuw te zijn Erik De Troyer

05 december 2018

Vossen zijn schuwe dieren. Dat leerden we vroeger op school. Maar de Gentse stadsvossen blijken helemaal niet zo schuw te zijn. Dinsdag kon parlementslid Joris Vandenbroucke nog een vos filmen die op zijn oprit zat te wachten. En er duiken nog beelden op van de vos die dicht bij mensen komt. Natuurpunt waarschuwt: “Hoe lief en aaibaar ze er ook uitzien, geef ze alstublieft geen eten.”

Dinsdagavond raad Joris Vandenbroucke naar zijn garagebox midden in een bouwblok afgesloten door de Aannemersstraat, de Klinkkouterstraat en de Bouwmeesterstraat toen plots een vos opdook voor zijn wagen. Het beestje bleef zitten en Vandenbroucke had zelfs nog tijd om een foto en een filmpje te maken van de vos.

“Ik was totaal verrast. Er waren bij mijn weten geen meldingen van aangevallen kippen en niemand had het dier hier eerder gezien”, zegt hij. “Het is een prachtig dier. Het is welkom in de buurt”, zegt hij.

Evelyne Bos uit Gentbrugge ziet de vos vaak aan haar werkplek. Ze heeft dan ook tal van foto’s van het dier dat duidelijk niet bang is. De vos in kwestie zou één van drie jonge dieren zijn die in de omgeving van Melle/Merelbeke zijn uitgezet en die hun weg naar de stad gevonden hebben. Nog twee van die drie dieren worden regelmatig gezien. De derde is vermoedelijk aangereden door een auto. De dieren werden ooit in beslag genomen in een Roma-kamp waar de dieren gevangen gehouden werden. Vermoedelijk raakten de vossen daar gewend aan mensen.

“Het fenomeen van de stadsvossen is in Gent een wat recenter fenomeen dan pakweg in Brussel”,legt Diemer Vercayie van natuurpunt uit. “Vossen kunnen zich zeer goed aanpassen in een stedelijke omgeving. Normaal gezien hebben ze een territorium van twee vierkante kilometer maar in de stad wordt dat territorium veel kleiner omdat er meer dan voldoende eten is. Ratten en muizen zijn het hoofdeten van een vos maar ze kunnen net zo goed van afval eten of eten dat werd buiten gezet voor straatkatten.”

“Vossen die wennen aan mensen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Het is verleidelijk om een vos eten te geven uit dierenliefde of omwille van de hoge aaibaarheidsfactor. Maar een vos die schrikt kan bijten. Een vos die zo gewoon is van eten te krijgen zal steeds meer mensen benaderen. Ook mensen die de gevaren niet kennen. Er zijn verhalen uit Londen – of ze waar zijn is twijfelachtig – van vossen die huizen binnendringen en een baby bijten. Een vos moet ten allen tijde voldoende schrik hebben van de mens. Is dat niet zo dan bestaat er een kans dat de vos gevangen dient te worden en als hij niet voor zijn eigen eten kan zorgen moet hij voor de rest van zijn dagen in de opvang. Daarom geef de vos alstublieft nooit geen eten. Het dier wordt er niet door geholpen.”