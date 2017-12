"Hij veranderde van lieve in bange man" VRIENDIN VERMOORDE FOTOGRAAF LUCHT VOOR HET EERST HAAR HART JURGEN EECKHOUT

02u34 0 James Arthur Tania Braeckman, vriendin van de vermoorde fotograaf Jeroen Verstraete. Gent "Op kerst was ik heel alleen en eenzaam. Mocht die Alex Jeroen niet vermoord hebben, dan vierden we de feestdagen zeker samen." Aan het woord is Tania Braeckman (46), die haar relatie met fotograaf Jeroen Verstraete (39) uit Sint-Amandsberg abrupt beëindigd zag nadat bodybuilder Alex Dean hem met meerdere messteken om het leven had gebracht. Wat volgt, is een erg emotioneel gesprek over haar relatie, de bedreigingen en de gruwelijke feiten.

Wanneer Tania over haar 'Jeroentje' vertelt, dan begint ze onmiddellijk te stralen. "Wat ik in die acht maanden voor hem gevoeld heb, hoe hij mij als een prinses behandelde, dat heb ik in heel mijn leven nooit meegemaakt."





Na een pauze van twintig jaar als model leerde ze Jeroen eind 2016 kennen. "De eerste keer op het kasteel waar hij van zijn werkgever mocht wonen dacht ik bij mezelf: 'Oei, da's een speciale kerel.' Vijf uren later lagen we in elkaars armen en sloeg de vonk onmiddellijk over. Jeroen was echt een knuffelbeer, altijd attent, lief en zorgzaam. Hij had het totaal niet breed, maar hij zou zijn laatste euro uitgegeven hebben zodat ik gelukkig was. Jeroen had dan wel zijn karakter, maar bij hem voelde ik me pas echt goed."





Maar in die acht maanden zag ze Jeroen veranderen van de liefdevolle zachte partner tot een teruggetrokken en vooral bange man die vreesde voor zijn leven en dat van zijn dierbaren.





Dreigboodschap

"Een maand voor hij vermoord werd, had Alex bij Jeroen ingebroken. Alles had hij stukgeslagen: Jeroens camera, laptop, de zetels, zijn bed... Het contract met Maylis had hij speciaal uit Jeroens map gehaald en bekrabbeld. Op zijn spiegel stond een erg dreigende boodschap. Sindsdien was Jeroen doodsbang en veranderde de sfeer in het kasteel. We hadden de hele tijd het gevoel dat we begluurd werden. Jeroen was niet meer dezelfde man. Hij klonk plots zo terneergeslagen. Hij wilde meer afstand en een einde van onze realtie, omdat hij bang was dat Alex ook mij iets zou aandoen. Hij wist dat hij weg moest uit het kasteel, omdat het daar fout zou lopen. Hij voelde zich ook heel erg eenzaam omdat hij iedereen juist zoveel mogelijk op een afstand hield voor hun eigen veiligheid."





Alles uitleggen

Jeroen noemde nooit namen en ging nooit in detail wanneer het over de inbraak en de dreigementen ging, omdat hij Tania niet wilde verontrusten. "Hij zou me na mijn reis met mijn zoon alles uitleggen. Maar ervoor niet: hij wilde dat ik ervan genoot omdat ik het verdiende. Ik had nooit gedacht dat het zulke proporties zou aannemen, maar hij dus wel." Tania vernam uiteindelijk via de website van uw krant dat er iets ergs gebeurd was op het kasteel waar Jeroen woonde. "Hij is als een beest om het leven gebracht. Ik begrijp nog altijd niet wat die Alex bezielde. Op zijn proces wil ik die jongen diep in de ogen kijken. Ik hoop dat hij vertelt waarom Jeroen dood moest. Jeroen had nog zulke mooie projecten. Wij hadden een mooie toekomst voor de boeg. En in een vingerknip was alles voorbij."





Sinds die tragische 25 juli heeft Tania het heel erg zwaar en wordt ze dagelijks geconfronteerd met zijn dood. "Ik blijf het zo jammer vinden dat ik niet eens op zijn begrafenis mocht aanwezig zijn van zijn moeder. Ik heb gewoon niet eens afscheid kunnen nemen. Ik mis Jeroen nog altijd zo hard. Zijn foto's staan in mijn bureau, in mijn living. Wanneer ik naar een van mijn patiënten ga op twee straten van zijn deur, dan denk ik aan hem. Op kerst voelde ik me heel alleen en eenzaam. Als Alex Jeroen niet had vermoord, dan zat ik nu bij hem de feestdagen te vieren. Dat Jeroentje er niet meer is, doet me echt heel veel pijn."





Herdenkingskalender

Om Jeroen toch een beetje te herdenken, maakte zij samen met Jeroens beste vriend en tevens collega Wim een herdenkingskalender. Die wordt morgen in eetcafé Versus voorgesteld.