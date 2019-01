“Hij sluisde meer dan één miljoen euro door naar eigen rekeningen” Eigenaar Ghent River Hotel opnieuw vervolgd voor fraude Projectontwikkelaar verschijnt opnieuw voor correctionele rechtbank Jeroen Desmecht

04 januari 2019

10u36 2 Gent De omstreden bouwondernemer Didier De Witte (72) staat opnieuw terecht voor fraude. Dat schrijft de Gentenaar vrijdag. De man sluisde meer dan één miljoen euro van een vzw naar zijn privérekening en naar een zwarte rekening van één zijn bekendste zaken, het Ghent River Hotel.

De Witte verscheen donderdagochtend samen met zijn twee kinderen en een vierde beklaagde voor de correctionele rechtbank in Gent. Met behulp van valse facturen en onterechte cheques zou De Witte eind 2008 en begin 2009 zo’n 1.003.400 euro van een vzw naar zijn eigen rekeningen hebben doorgesluisd.

De Witte baatte in die periode samen met zijn kinderen een rusthuis uit onder de vzw ‘Les Glycines’. “Bestuursleden van de vzw kregen geen geld uitgekeerd, maar De Witte sluisde ruim een miljoen euro aan inkomsten door naar zijn eigen rekeningen”, stelt het Openbaar Ministerie.

Bovendien zou een een medeplichtige van De Witte 370.000 euro aan valse facturen hebben opgesteld, die allemaal door de vzw zijn betaald. Dezelfde dag nog werd het volledige bedrag doorgestort naar een zwarte rekening van Het Ghent River Hotel, één van de bekendste zaken van de projectontwikkelaar.

De verdediging erkent dat er valse facturen zijn opgesteld en betaald, maar stelt dat er van belastingontduiking geen sprake is. Het parket vraagt nu om het bedrag van één miljoen euro verbeurd te verklaren - het geld wordt dan in beslag genomen. Bovendien riskeert De Witte een celstraf van twee jaar. “Mijn cliënt is ondertussen 72 jaar, hij hoort niet thuis in de gevangenis”, stelt de verdediging. “Een werkstraf of een enkelband lijkt ons gepaster.”

Ook de twee kinderen van De Witte stonden donderdag terecht voor de correctionele rechtbank in Gent. “Gezien hun positie in de vzw, moesten ze op de hoogte zijn geweest”, stelt het parket. De advocaten van de kinderen ontkennen dit. “Ze hadden geen weet van de constructies van hun vader”, aldus de verdediging. Ook de stroman die valse facturen uitschreef, pleit voor een vrijspraak.

De bouwondernemer is niet aan zijn proefstuk toe: in 2007 werd de man al een jaar gevangenisstraf opgelegd voor uitbuiting en mensenhandel. Zo liet De Witte illegale Roemenen in zijn hotel liet werken voor een hongerloon. In 2011 werd hij nog eens veroordeeld toen bleek dat hij tussen 2005 en 2009 zo’n 40.000 euro aan uitkeringen had getrokken. Officieel had De Witte namelijk geen functie binnen zijn eigen bedrijf ‘CCR’ en was hij werkzoekende: hierdoor was hij dus uitkeringsgerechtigd. In de praktijk stond hij aan het hoofd van de bouwonderneming. De rechter vorderde toen 18 maanden cel, maar die werden door De Witte afgekocht. Over zijn duister verleden is de bouwondernemer nooit erg spraakzaam geweest:“Dat is jaren geleden. Het ging om een weddenschap die slecht is afgelopen, maar dat werd opgelost”, zei hij twee jaar geleden tegen onze krant. Vonnis op 17 januari.