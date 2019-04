’Hij reed haar nieuwe vriend aan met zijn Audi”, Jaloerse ex-man (41) krijgt 40 maanden cel JDG

01 april 2019

12u47 0 Gent Een 41-jarige buitenwipper uit Rotterdam heeft voor de correctionele rechtbank in Gent een celstraf van 40 maanden gekregen voor slagen en verwondingen met voorbedachten rade, stalking en inbreuk op de wapenwet. Dat zijn ex-vrouw na een relatie van twintig jaar in de armen van een andere man lag, kon de veertiger maar niet verkroppen. Zo viel hij de man tot tweemaal aan: één keer in een restaurant in Antwerpen en één keer in Ledeberg, een deelgemeente van Gent.

September 2018: samen met vier vrienden zakt de beklaagde af naar een pizzatent op De Keyserlei in Antwerpen. Op dat moment zit zijn ex-vrouw daar samen met haar nieuwe vriend te dineren. Na een korte discussie, slaat hij de man twee keer in het gezicht.

“Heel wat klanten verlieten de zaak, uit schrik voor de vijf mannen”, stelde het parket tijdens de behandeling een tweetal weken geleden. Nadien richtte hij zich tot de ober om de camerabeelden te bemachtigen. “Als bewijs om de scheiding aan te vragen”, verantwoordde de veertiger zijn daden aan de rechter.

Track & trace

Een paar weken na de eerste feiten, schafte de Nederlander zich een track and trace-toestel aan. Hij bevestigde het GPS-apparaat aan de wagen van zijn ex, en sloeg een dikke maand later - in November 2018 - opnieuw toe: samen met twee kompanen volgde hij zijn ex naar Gent. Ze had daar afgesproken met haar nieuwe vriend en haar zus. Ter hoogte van de Volvo-garage in Ledeberg kwam het tot een confrontatie. “Het slachtoffer sloeg te voet op de vlucht, en werd op een brug aangereden door de beklaagde”, aldus het Openbaar Ministerie. “Volgens een getuige werd de man in de lucht gekatapulteerd, en vloog hij bijna in de Schelde.”

In de wagen van de beklaagde trof de politie ook nog een mes aan. “Om te gaan vissen”, verklaarde de Nederlander tijdens het onderzoek. Tijdens de behandeling van de zaak pleitte de verdediging dat de veertiger het slachtoffer niet moedwillig aanreed. De man riskeerde namelijk een veroordeling voor poging tot doodslag. “Hij was geëmotioneerd. Hij wou het slachtoffer tegenhouden, maar zijn leven beëindigen? Helemaal niet", klonk het.

De Gentse rechtbank volgde het relaas van de verdediging deels, en veroordeelde de man tot een celstraf van 40 maanden voor slagen en verwondingen met voorbedachten rade en inbreuk van de wapenwet. Bovendien werd zijn wagen, een Audi, verbeurdverklaard. “Hij gebruikte zijn wagen als een wapen om het slachtoffer aan te vallen en af te schrikken”, motiveerde rechtbankvoorzitter Van Mol het vonnis. Ook het bezit van het mes in zijn wagen en de stalking van het koppel eind 2018 achtte de rechtbank bewezen.