"Hij mocht niet eens met die kraan rijden" 20 februari 2018

Op 15 juni 2016 belandde een pallet met twee ton buizen op Gentenaar Oguz Süleyman (52), die als arbeider werkte in een werfput in Kaprijke. Eeklonaar Büyük E. (47) bediende de kraanmachine die de lading verloor, zonder over de nodige attesten te beschikken. "Hij had nooit met die kraan mogen rijden", pleitte de raadsvrouw van de nabestaanden gisteren.

Of mevrouw zelf iets te zeggen had, voor de pleidooien. Dat vroeg rechter Anthony Van Mol gisteren discreet aan de weduwe. Ze begon eerst snikkend tegen de tolk, maar ging daarna minutenlang vurig door in gebroken Nederlands. "Waarom ben ik mijn man kwijt? Ik kan mijn verdriet niet onder woorden brengen. Dit verlies slaat een gat in mijn hart. Sinds zijn dood ben ik gehandicapt."





De woorden van de vrouw gingen door merg en been bij alle aanwezigen in de zittingszaal, en het meeste nog bij Büyük E. Bij werken aan de nutsleidingen in Kaprijke was hij in de kraanmachine gekropen om een pallet met zeven buizen te verplaatsen, terwijl daar iemand anders voor aangewezen was. E. beschikte ook niet over de nodige attesten.





Twee jaar

"Het ongeluk kwam niet door een onvoorzichtigheid, maar wel door een grote fout. Hij had nooit met die kraan mogen rijden", pleitte de advocate van de nabestaanden gisteren. Het pallet van twee ton kwam los en viel in de greppel waarin Süleyman aan het werk was. Hij was op slag dood. Zijn familie vraagt een morele schadevergoeding. Het parket vorderde twee jaar cel.





Schuldgevoel

De raadsvrouw van de kraanman zegt dat haar cliënt de machine wel degelijk de baas kon. "Hij werkte al tien jaar bij het bedrijf en deed daar van alles wat, ook met de kraanmachine rijden. Het was een spijtig ongeluk." De advocate vraagt de gunst van de opschorting. "Een celstraf is niet aangewezen, aangezien mijn cliënt al elke dag gestraft wordt. Hij wordt verteerd door schuldgevoel."





Vonnis in deze zaak op maandag 5 maart. (OSG)