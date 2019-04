“Hij kneep haar keel dicht en sloeg haar bont en blauw”: dertiger riskeert jaar cel voor partnergeweld JDG

08 april 2019

17u57 0 Gent Een 33-jarige man moest zich maandag voor de correctionele rechtbank in Gent verantwoorden voor partnergeweld. De beklaagde takelde zijn (ex-)vriendin zwaar toe in haar woning. Ook een vriend van het slachtoffer deelde in de klappen toen hij haar wilde helpen.

De dertiger, afkomstig uit Oostende, vertoefde al een tijdje in het Gentse. Hij verblijft nu voorlopig achter tralies in afwachting van zijn vonnis.

In de nacht van 11 op 12 september 2017 moest de politie een eerste keer tussenbeide komen. “De buren hoorden het slachtoffer gillen en contacteerden de politie”, zei de openbare aanklager. “Ze troffen rode striemen aan op haar lichaam, waarna de beklaagde een contactverbod werd opgelegd.”

In maart 2018 kwam het opnieuw tot hevige ruzie tussen de twee. “Hij greep haar bij de keel tot ze bijna geen adem meer had”, stelt het parket. “Hij sloeg haar ook in het gezicht, op haar dijbeen en in haar ribben.” Een vriend van het slachtoffer kwam tussenbeide. “Ook hij werd aangevallen door de beklaagde: zo probeerde de dertiger zijn ogen uit te steken”, stelt de openbare aanklager.

Recht in de ogen

“Had die man niet tussenbeide gekomen, wat was er dan gebeurd?”, vroeg rechter Caroline Blomme aan de dertiger. “Ze keek je recht in de ogen, en toch stopte u niet. Dit zijn zeer ernstige feiten.”

De verdediging pleitte voor een opschorting gekoppeld aan voorwaarden. In dat geval zou de man niet gestraft worden, maar moet hij zich wel aan enkele strikte voorwaarden houden. Vonnis op 6 mei.