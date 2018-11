“Het was voor eigen gebruik, meneer de rechter” - “Goed, maar u staat niet terecht voor drugsbezit” Sam Ooghe

22 november 2018

Gent Een jonge Gentenaar moet een korte celstraf vrezen voor verboden wapenbezit. Al wist hij deze ochtend klaarblijkelijk zelf niet waarvoor hij terecht stond.

“U weet waarvoor u terechtstaat?” Elke beklaagde krijgt dezelfde openingsvraag van rechter Peter Coppens, deze ochtend de voorzitter van de correctionele rechtbank. Natuurlijk weet iederéén waarvoor hij of zij moet verschijnen - of dat zou je toch denken.

“Alles was voor eigen gebruik, meneer de rechter", was het snelle antwoord van een jonge Gentenaar (24) deze ochtend. Rechter Coppens fronste de wenkbrauwen. “Dat is goed, meneer, maar u staat hier helemaal niet voor drugsbezit. Wel voor het bezitten van verboden wapens.”

Het zorgde voor de nodige hilariteit in de zittingszaal. “Uw eerlijkheid siert u”, grapte rechter Coppens, die echter snel weer overging naar het serieuze werk. Het was namelijk niet de eerste keer dat de beklaagde voor de rechter stond. Hij werd al eens veroordeeld omdat hij een meisje met een boksbeugel aangevallen had. Dat de politie nu opnieuw een boksbeugel én 'nunchuks’, een Chinees wapen, aantrof bij de man thuis, spreekt allerminst in zijn voordeel. Het parket wil een halfjaar cel. Uitspraak op 13 december.