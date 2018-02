'Het Onverwacht Geluk' heropent als Bar Mirwaar ERIC SMOUT EN ANN DENGIS BOUWDEN PAND IN DRIE MAANDEN OM TOT GEZELLIGE KROEG YANNICK DE SPIEGELEIR

03 februari 2018

03u10 0 Gent De Burgstraat heeft er een nieuwe trekpleister bij. Vandaag openen Eric Smout en Ann Dengis de deuren van 'Bar Mirwaar'. In drie maanden tijd bouwden ze het voormalige 'Het Onverwacht Geluk' om tot een gezellige kroeg met een huiselijke sfeer. "Onze bezoekers kunnen zich neervleien op pluche dat eigenlijk bestemd was voor de Muntschouwburg in Brussel."

De aantrekkelijke en hippe horecazaken, interieurwinkels en kledingzaken schoten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond in de Burgstraat. Een greep uit het aanbod: koffie- en apertiefbar Het Moment, restaurant Mémé Gusta van Nele en Jan van Mijn Pop-uprestaurant, chocolatier en patissier Marijn Coertjens of restaurant Bodo naast het Gravensteen. De lijst is lang en daar komt nu ook Bar Mirwaar bij.





Grote troeven

Het geesteskind van Eric Smout en Ann Dengis heeft heel wat troeven. Het grote pand werd in drie maanden omgebouwd tot een gezellige zaak die de grandeur uitstraalt van een Grand Café. "Het was Nic Balthazar die ons de aanzet gaf om ons café 'Bar Mirwaar' te dopen. 'Wanneer gaat die spiegeltent van jullie nu eindelijk eens open?', vroeg hij ons op een keer", vertelt Dengis.





In de zaak hangen lampen met een bijzonder spiegeleffect boven de meterslange zwarte toog. "Ze zijn ontworpen door Reinout Hiel, een Hasseltse ontwerper die een verleden heeft bij de Vooruit", zegt Smout. "Ook achter de rode bekleding van de banken in onze zaak zit een verhaal. De stof was eigenlijk ontworpen om te gebruiken voor de renovatie van de Muntschouwburg in Brussel (één van de mooiste operahuizen van Europa, red.). Omdat de kleur niet volledig overeenkwam met het originele pluche konden wij ze op de kop tikken via een kennis." Een andere troef die Smout en Dengis willen uitspelen is hun originele menukaart. "We kiezen voor een ruim aanbod van artisanale bieren en lekkere wijnen en een assortiment van cocktails en mocktails. Daarnaast serveren we ook kleine gerechten voor de honger zoals balletjes in saus of soep en brood."





Muziek

Eric Smout is één van de drijvende krachten achter de Gentse concertorganisatie Democrazy. Geen toeval dus dat er straks 3.000 platen te vinden zijn in Bar Mirwaar, slechts een fractie van zijn gehele platencollectie. "Ik verkies nog altijd het geluid van een plaat boven dat van een cd. Muziek zal sowieso een belangrijke rol spelen in onze zaak. Zo zullen we op tijd en stond een dj of een stamgast met draaitalent de kans bieden om platen te draaien. Af en toe willen we ook een optreden inlassen."





Zo is ex-dEUS-gitarist Mauro Pawlowski op 14 februari te gast in Bar Mirwaar voor het evenement 'Anti-Valentijn'. "Mauro heeft al meerdere keren deelgenomen aan Saint-Amour. Hij zag dit jaar wel muziek in een Anti-Valentijnsavond en zal een solo-optreden spelen", aldus Smout.