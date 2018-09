"Het gaat om een georkestreerde aanval" EX-PROFESSOR UGENT VOOR RECHTBANK VOOR GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG SAM OOGHE

06 september 2018

02u33 0 Gent Een voormalige professor van de Universiteit Gent heeft zich gisteren moeten verantwoorden voor mogelijk seksueel overschrijdend gedrag tegenover vier vrouwen. De man zelf maakt gewag van een complot tegen zijn persoon.

Het gaat om een man die jarenlang werkzaam was als departementshoofd bij het Universitair Ziekenhuis. Hij was er ook lesgever. Vandaag werkt hij niet meer voor de Universiteit.





Volgens de Arbeidsauditeur en de burgerlijke partijen ging de man steeds op dezelfde wijze te werk. "De relatie tussen de beklaagde en het slachtoffer was eerst zuiver professioneel", vertelt de advocaat van één van de vrouwen. "De beklaagde was altijd in een machtspositie. En macht corrumpeert en erotiseert. Na een tijdje volgden er schunnige opmerkingen, tot zelfs fysieke intimidatie, waarbij de man het slachtoffer op een bed of stoel zou duwen. Zijn gedrag getuigt van puur machtsvertoon. Dat hij nog steeds geen schuldbesef heeft, past binnen zijn persoonlijkheid."





In minstens één geval kwam het wel tot een relatie tussen de beklaagde en een vrouw. "Maar de aanzet werd al gegeven op het sollicitatiegesprek van mijn cliënte", duidt haar advocaat. "De relatie was tegen haar zin - ze kon eigenlijk geen neen zeggen." Verder gaan de klachten in het algemeen over de 'losse handjes' van de man, en zijn 'voortdurend irritant gedrag waardoor de vrouwen altijd op hun hoede moesten zijn'", aldus de burgerlijke partijen. De rector was op de hoogte van enkele problemen. Eén van de vrouwen diende in 2014 klacht in bij Idewe, een externe dienst voor bescherming op het werk. De dienst nodigde andere vrouwen uit, die een gelijkaardig verhaal vertelden. Daaruit vloeide een strafklacht voort voor de periode tussen 2010 en 2014. Het gaat om vrouwen met een lagere functie die op dezelfde dienst werkten, of doctorandi die de beklaagde als promotor hadden.





Complot

Volgens de Arbeidsauditeur zijn de feiten bewezen, en werden de slachtoffers aangetast in hun rechten op welzijn op het werk. Ze vordert 12.000 euro. De verdediging maakt gewag van een complot tegen de man. "Dat is dikwijls het geval bij klachten in de seksuele sfeer op het werk", duidt de advocaat van de ex-professor. "Na de klacht stuurden sommigen onder hen nog zélf mails naar mijn cliënt: dat ze de gesprekken met hem missen, of foto's van hun vakanties." Ook de beklaagde zelf heeft het over 'onterechte aantijgingen'. "Ik moet mij al 4,5 jaar verdedigen, en ik heb het daar zeer moeilijk mee. Wij leggen stukken voor die tonen dat het gaat om een georkestreerde aanval. Ik wacht het vonnis af, maar ik geloof dat de waarheid het zal halen."