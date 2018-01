"Het gaat niet over geld, maar over parkeerdruk verlichten" 02u47 0 Gent "Het gaat er niet om wie de duurste of de goedkoopste is. Het gaat er om parkeerplaatsen te kunnen bieden aan wie dat nodig heeft, waar dat nodig is", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen).

Hiermee reageert Watteeuw op de studie van IntelliGent Mobiel, waarin zij stellen dat Gent de duurste parkeerstad is (zie krant van gisteren). "We kiezen er voor om straatparkeren in het stadscentrum duurder te maken, zodat bezoekers voor de goedkopere ondergrondse parkings zouden kiezen", stelt Watteeuw. "Zo blijft op straat plaats vrij voor bewoners en shoppers. Door parkeren duur te maken én een maximale duur op te leggen, komt meer rotatie in handelsstraten zoals bijvoorbeeld de Voldersstraat. Dat doen we voor de handelaars. We willen niet dat auto's daar 3 dagen blijven staan. Als we ook in de deelgemeenten betalend parkeren invoeren, is het omdat ook daar de parkeerdruk te hoog ligt. Dus ja, op sommige plaatsen zijn we misschien de duurste stad qua straatparkeren, maar dat is de enige optie om bewoners en handelaars ruimte te geven. Onze ondergrondse parkings zijn niet de duurste."





Wat het onderzoek zelf betreft, is Watteeuw genadeloos. "Ik apprecieer het als mensen mijn beleid uitpluizen en willen discussiëren op basis van argumenten, maar dan wel juiste argumenten. Dit onderzoek is statistisch en methodologisch waardeloos." (VDS)