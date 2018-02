"Het doet goed applaus te krijgen na gebluste brand." 03 februari 2018

03u20 0 Gent Het Lichtfestival in Gent is op zijn einde aan het lopen. Na drie edities achter de schermen te hebben meegewerkt, treedt Brandweerzone Centrum nu zelf in de spotlights.

In samenwerking met multimediabureau Create uit Evergem brengen ze het verhaal van de 'Cuberdon Factory' die in vlammen opgaat. Gelukkig hangen er rookmelders in de fabriek en zijn de ploegen van de brandweer er snel bij om het virtuele vuur live te blussen. De boodschap is duidelijk, rookmelders redden ook échte levens. Een hele avond is de show te zien aan het Woodrow Wilsonplein en dit voor een hele week lang. De brandweermannen die meewerken aan het spektakel zijn alvast tevreden, "Als we met de hele show één leven kunnen redden, zijn we geslaagd in ons doel", zegt projectleider Koert Van Kerckhove.





"Naast de show gaat het over het bewust maken van mensen, een rookmelder kan levens redden. Hoe dan ook is het een plezier dit te doen, het is natuurlijk anders dan voor een echte brand uitrukken. Er is zelfs met het mindere weer al veel publiek geweest, ze waren altijd enthousiast. En eerlijk gezegd, het doet goed om een applaus te krijgen op het einde van de show, als de brand geblust is", zegt Koert met een glimlach.





Het virtuele vuur aan het administratief gebouw op het Woodrow Wilsonplein bezichtigen kan nog vandaag, van 19 tot 24 uur, en morgen, van 18 tot 24 uur. (DJG)