“Het decreet van Ben Weyts zal nieuwe taxi-oorlog ontketenen” Sabine Van Damme

25 februari 2019

18u53 0 Gent Woensdag ligt een nieuw taxidecreet ter stemming in het Vlaams parlement, en dat decreet zal volgens Filip Watteeuw een nieuwe taxi-oorlog ontketenen. Niet alleen in Gent, maar in alle grootsteden. “De minister slaat het advies van de sector, de steden, de vakorganisaties én de vakbonden in de wind. Met dit decreet worden steden buitenspel gezet, en zullen kleine KMO’s de doodsteek krijgen.”

Het was Sara Matthieu (Groen) die wilde weten of het nieuwe taxidecreet dat woensdag gestemd wordt gevolgen zal hebben voor Gent. “Het decreet dat voorligt is een drama voor de taxisector”, zegt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw. “De bedoeling is een kader te creëren voor organisaties zoals Über en om meer innovatie mogelijk te maken, maar in de praktijk gaat het om een complete deregulering, die de lokale taxi-ondernemingen de nek zal omwringen. Dat zeg ik niet alleen, het is de conclusie van de sector zelf, van de mobiliteitsraad en van de vakbonden.”

“Met dit decreet wordt het bovendien onmogelijk om als stad nog een degelijk taxibeleid te voeren. Er zullen voor ‘straattaxi’s nauwelijks nog voorwaarden opgelegd worden. We hebben voorgesteld om minstens een prijsvork te voorzien, om dumpingprijzen tegen te gaan, maar de minister heeft dat weggewuifd, net als een taxinorm. Volgens de ministers zal dat de prijs ten goede komen, maar het zal in realiteit de doodsteek zijn voor vele kleine KMO’s. De straattaxi’s zullen proberen klanten wegroven aan de reguliere standplaatsen. Volgens de minister komt er een perimeter rond die standplaatsen waar de straattaxi’s niet mogen komen, maar hoe dat gecontroleerd zal worden is niet duidelijk. Ook naar het opleggen van milieunormen had de minister geen oren, terwijl we in Gent net heel strenge normen opleggen.”

“Dit decreet leidt ertoe dat er in Gent 2 soorten taxi’s zullen rondrijden, de stedelijke taxi’s, die zich mogen houden aan alle voorwaarden en regels die de stad oplegt, en de straattaxi’s die rondrijden zonder restricties. Dat maakt dat de taxi-oorlog snel weer zal oplaaien, in deze nu al kwetsbare sector. Aangezien de minister niet wil luisteren, proberen we ons als stad voor te bereiden op het nieuwe decreet. We bekijken of het mogelijk is om de straattaxi’s te weren uit ons autovrij gebied door ze geen vergunning te geven. In overleg met de sector bekijken we wat we nog kunnen doen, rond bijvoorbeeld tarieven, de opgelegde norm en zo meer. Maar ik ben er dus van overtuigd dat de minister het conflict in de taxisector, die we eindelijk onder controle hebben, opnieuw gaat organiseren.”

Vandaag rijden in Gent 207 vergunde taxi’s rond.