"Heel wat juridische problemen met boetes" ADVOCAAT VOCHT GAS-BOETES MET SUCCES AAN EN GEEFT TIPS ERIK DE TROYER

24 maart 2018

02u50 0 Gent Een advocaat van de Gentse balie zegt dat bij zowat 90 procent van de Gentse GAS-boetes onwettige procedures werden gevolgd. Hij kreeg het afgelopen jaar zelf acht GAS-boetes en kon die nagenoeg allemaal laten annuleren.

De advocaat in kwestie wil liever anoniem blijven, maar wil wel zijn relaas vertellen. "Ik heb het afgelopen jaar acht verschillende GAS-boetes gekregen. In de meeste gevallen ging het om het rijden door de knips om het autovrij gebied in te rijden. Nochtans ben ik centrumbewoner en heb ik een vergunning. Maar toch bleef ik boetes krijgen. Het systeem is duidelijk niet helemaal waterdicht", zegt de man. "Van die acht boetes heb ik er één betaald omdat ze terecht was. Een andere heb ik via de politierechtbank aangevochten en gelijk gekregen. Nog eens drie andere heb ik aangevochten via de stad en ook gelijk gekregen. De drie laatste zijn nog hangende", legt hij uit.





Maar hoe kreeg hij dat dan gedaan? "Men moet vooral weten dat de zaak aanvechten bij het mobiliteitsbedrijf geen zin heeft. Veel mensen doen dat, maar daar krijg je te horen dat je toch moet betalen en voor men het weet is de termijn om de boete aan te vechten verstreken. Men moet de boete aanvechten via de sanctionerende ambtenaar."





"Er zijn heel wat juridische problemen met de GAS-boetes die door de stad worden verstuurd. Veel van die boetes worden door politieagenten opgesteld. Maar parkeerinbreuken vastgesteld door politieagenten zijn strafrechterlijke inbreuken. De stad en het parket hebben een protocol afgesloten om dat via GAS-boetes te regelen, maar de regels blijven dezelfde. De agent blijft verplicht om de burger binnen de 15 dagen een kopie van het proces-verbaal op te sturen. Doet hij dat niet, dan vervalt de bewijswaarde van het proces-verbaal en is het woord tegen woord."





"Bovendien worden in Gent steevast boetes uitgeschreven voor het rijden in de voetgangerszone. Maar het centrum van Gent is een woonerf, geen voetgangerszone. En woonerven zijn niet opgenomen in de GAS-wetgeving. Ik schat dat zowat 90 procent van die boetes juridisch onjuistheden bevatten", gaat de advocaat verder. "De stad past ook systematisch de procedure bij gewone brief toe, maar dat kan volgens de wet alleen voor parkeerinbreuken en niet voor de knips: al die procedures en GAS-boetes zijn dus onwettig".





De stad reageert kort. "Dit kan enkel over boetes gaan uitgeschreven door politieagenten. Het mobiliteitsbedrijf zelf heeft sinds de start van het circulatieplan geen enkel vonnis van de politierechtbank tegen gekregen", klinkt het op het kabinet van schepen Filip Watteeuw (Groen).