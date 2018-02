'Graffitistraatje' wordt officieel 27 februari 2018

02u45 0

Binnenkort krijgt het straatnaambord 'Werregarensteeg' in Gent een onderbord waarop 'Graffitistraatje' zal staan. "Niemand kent de Werregarensteeg, terwijl de meeste mensen wel weten waar het Graffitistraatje is", zegt gemeenteraadslid Stephanie D'Hose (Open Vld). "Sinds het steegje in 1995 een gedoogzone werd voor graffiti en street art wordt het niet alleen in de volksmond, maar ook bij de stadsgidsen en in toeristische info al zo genoemd." Cultuurschepen Storms (sp.a) was het idee al genegen, maar nu is ook burgemeester Termont, bevoegd voor straatnaamgeving, enthousiast. "Wij beschouwen graffiti en street art al lang als volwaardige kunstdisciplines, vandaar ons beleid daarrond. Met die kanttekening evenwel, dat het louter aanbrengen van tags op plekken waar die niet thuishoren, zoals op de Graslei onlangs, daar voor ons niét toe behoren. Hoe dan ook: goed gemaakte graffiti brengt kunst op straat en kleur in de stad, en dat past perfect binnen ons beleid van kunst in de publieke ruimte." (VDS)