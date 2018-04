"Goede oude KGB is terug" ZWARE BESCHULDIGINGEN AAN ADRES SCHEPEN TAELDEMAN SABINE VAN DAMME

27 april 2018

03u01 0 Gent Ontslagen SoGent-directeur Didier Nachtergaele bijt van zich af. Hij zegt dat hij om politieke redenen aan de kant is geschoven. Ook is schepen Sven Taeldeman (sp.a) volgens hem bevriend met Peter Lacoere, de andere directeur, over wie Nachtergaele klachten had.

De soap rond het ontslag van twee directeurs van SoGent dreigt een stevig juridisch staartje te krijgen. Didier Nachtergaele was algemeen directeur en stelde vast dat Peter Lacoere, directeur vastgoed, mogelijks strafbare feiten had gepleegd. Het resultaat was dat niet alleen Lacoere, maar ook Nachtergaele aan de deur werden gezet. Die laatste diende bezwaar in bij minister Homans. Zij verklaarde het ontslag nietig. In de gemeenteraad zei bevoegd schepen Sven Taeldeman dat ook Lacoere klachten had over Nachtergaele.





Die laatste zwijgt niet langer. "Ik heb 18 jaar lang keihard gewerkt voor dit bedrijf en zal nooit aanvaarden dat men mij om zuiver politieke redenen langs de kant schuift", mailt hij naar de raad van bestuur. "Ik zal pas plooien als gerechtigheid is geschied." Vooral schepen Taeldeman moet het ontgelden. "Taeldeman heeft in 2017 alles geprobeerd om mij in diskrediet te brengen. Externe mensen deelden mij mee dat Carl Dejonghe (kabinetsmedewerker van Taeldeman, red.) achter mijn rug contact nam met hen om te checken wat ik gezegd had. Hij heeft mijn VISA-uittreksels van de laatste 7 jaar laten controleren. De goede oude KGB is terug. Hij heeft niets gevonden."





Nachtergaele neemt ook het rapport dat Taeldeman liet opmaken door advocatenkantoor De Wolf & Verheggen op de korrel. "De Wolf is nooit ter plaatse geweest bij SoGent en is nooit de dossiers komen inkijken. Hij heeft zich tevreden gesteld met de documenten die door de 3 leidende ambtenaren naar eigen goeddunken zijn verzameld, en via het kabinet Taeldeman naar hem zijn doorgestuurd. Uitgerekend Taeldeman en Dejonghe, 2 persoonlijke vrienden van Lacoere, maakten deel uit van de begeleidingscommissie voor het rapport De Wolf."





Rapport aangepast?

Nachtergaele beweert ook dat het rapport-De Wolf is aangepast op vraag van het kabinet, wat hij zou kunnen bewijzen via facturatie. Het meest opmerkelijk is zijn oproep aan de raad van bestuur. "Ik vraag u met aandrang uw opgelegde politieke discipline te verlaten en uw verantwoordelijkheid te nemen en mijn status te herstellen en het parket in te lichten."





Schepen Taeldeman reageert kort. "Juridisch gezien kan ik niet publiekelijk reageren. Ik wens mij daar aan te houden. Verder kan ik melden dat we het bericht bekijken, om te zien hoe we moeten reageren in het belang van SoGent. We zullen dat ook voorleggen aan de raad van bestuur. Wat de insinuaties aan mijn adres betreft: ik heb mijn zogenaamde boezemvriend Peter Lacoere ontslagen. Dat zegt genoeg denk ik."