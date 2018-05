"Gezond alternatief voor nachtwinkel" LIDL-RESTAURANT VALT IN DE SMAAK BIJ JONG EN OUD YANNICK DE SPIEGELEIR

24 mei 2018

02u40 0 Gent Blokkende studenten of oma's die wel een gezonde hap lusten. Ze vonden gisteren beiden de weg naar 'Straffe Kost'. Het pop-upstudentenrestaurant van supermarktketen Lidl is een maand lang de klok rond open.

'Eet je hersencellen wakker met een kommetje zuivel'. 'Op dit menu smaakt alles naar je diploma' of 'Onze hoofdgerechten zijn een perfect voorgerecht voor je cursus'. Het mag duidelijk zijn, met het tijdelijke restaurant 'Straffe Kost' op de hoek van de Zuidstationstraat en de Vlaanderenstraat mikt supermarktketen Lidl de komende maanden op blokkende studenten die op zoek zijn naar een gezonde én betaalbare maaltijd. Een volwaardig ontbijt heb je er al voor vijf euro, voor het goedkoopste hoofdgerecht tel je slechts zes euro neer.





Toch vond gisteren naast studenten ook een ander publiek de weg naar het hippe eetcafé. Tussen de studenten snijdt Jeanine Verweire (81) met smaak een stukje zalm aan. "Ik vind dit een zeer tof concept: het is gezellig en lekker. Ik heb zelf vier kleinkinderen en vind het fijn dat de studerende jeugd in onze stad hier gezond kan komen eten voor een schappelijke prijs." Haar vriendin Viviane Smets (60) beaamt. "Jammer dat het hier maar een maand open zal zijn. Hopelijk houden ze het hier langer open als het een succes blijkt."





Studeren

Even verderop zitten studentes Evelyn, Maud en Melanie met hun neuzen in de boeken en voor hun laptop. "Af en toe studeren we samen en we doen dat graag op alternatieve locaties. We zitten hier alle drie dichtbij op kot en hebben afgesproken om eerst te ontbijten en daarna in onze boeken te duiken. Dat je hier ook 's nachts terecht kan is ideaal. We gaan het waarschijnlijk wel eens uitproberen. Het is een gezond alternatief voor een snack uit de nachtwinkel", zegt Evelyn.





Ook studenten sinologie Jan Copejans en Tseu-Ying Tang vonden de weg naar 'Straffe Kost'. "We waren eigenlijk met de bus op weg naar studentenrestaurant 'De Brug' toen we hier passeerden. Het eten is daar trouwens ook best lekker, al kan je hier wel 's nachts komen studeren. Dat kan wel eens handig zijn als er een deadline aankomt", lachen de studenten.





Breder publiek

Supermarktketen Lidl hoopt met de marketingstunt haar aanbod aan verse producten bekender te maken bij een breed publiek, in het bijzonder bij studenten. Uit een onderzoek bij 400 Belgische studenten, uitgevoerd door iVOX in opdracht van Lidl, blijkt dat vier op de tien studenten het moeilijk vinden om gezonder te eten tijdens de blok. Een snelle en gezonde maaltijd vinden tijdens de blokperiode, is voor ruim zes op de tien studenten moeilijk. "Met dit studentenrestaurant willen we daar graag een antwoord op bieden", zegt Lidl-woordvoerder Isabelle Colbrandt.





Straffe Kost is nog elke dag en nacht open tot zaterdag 23 juni.