‘Gevaarlijkste gedetineerde’ Ringo De Witte moet naar psychiatrische instelling Wouter Spillebeen

07 november 2018

17u00 4 Gent Ringo De Witte (44) uit Roeselare draagt door zijn bijzonder agressieve houding tegenover cipiers en zijn medegevangenen de dubieuze titel van ‘gevaarlijkste gevangene van het land’. Maar binnenkort wordt hij misschien de ‘gevaarlijkste geïnterneerde’, want de Gentse rechter stuurt hem naar een psychiatrische instelling.

De Witte zwerft sinds 1990 van de ene Belgische gevangenis naar de andere, waarbij hij telkens snel zijn ‘titel’ waarmaakte. In Hasselt begroette hij de hoofdgeneesheer met een slag in het gezicht. In Oudenaarde timmerde hij crèchemoordenaar Kim De Gelder in elkaar. Hij wilde ook Ronald Janssen te grazen nemen, maar daar kreeg hij de kans niet voor, deels omdat hij het grootste deel van de tijd in isolement of onder hoge beveiliging doorbrengt.

Zelfgemaakt steekwapen

In maart richtte hij tijdens het avondmaal ineens zijn pijlen op cipier Nadine B. in de Gentse Nieuwewandeling. Hij besprong haar en begon haar als een gek te schoppen. De andere bewakers die hun collega kwamen redden, bedreigde hij met een zelfgemaakt steekwapen. Zij deelden ook in de klappen: twee van hen raakten gewond. B. is sinds het incident arbeidsongeschikt en lijdt aan hevige hoofdpijnen.

De Witte had al 32 veroordelingen achter zijn naam en moest zich in mei voor de aanval op de cipier verantwoorden. De rechter stelde een gerechtsdeskundige aan om de mentale toestand van De Witte te onderzoeken. Zijn advocaat vroeg om hem te interneren. “De gevangenis is niet de juiste plaats voor hem”, klonk het. Ook de familie van De Witte hield een pleidooi voor de internering. “Ringo is ziek in zijn hoofd”, verklaarde zijn zus.

Geen einddatum

De gerechtsdeskundige kwam tot dezelfde conclusie. De Witte kreeg de diagnose van Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en heeft volgens de deskundige verdere psychiatrische behandeling nodig. De rechter besloot na zijn advies de internering uit te spreken. Volgens de rechtbank blijft de veertiger een gevaar voor de maatschappij. “Ik houd mijn hart vast”, reageerde B., die vreest voor de gezondheid van de verplegers die De Witte in de psychiatrische instelling moeten verzorgen.

Vermoedelijk zal De Witte de cel binnenkort mogen verlaten, tenzij hij nog een tijd als geïnterneerde in de gevangenis blijft, zoals dat het geval is voor 500 psychiatrische patiënten. Hoelang De Witte in een gesloten instelling moet blijven, staat niet vast, omdat een internering geen einddatum heeft. Wanneer hij genezen wordt verklaard, kan hij weer vrijkomen.