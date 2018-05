"Gestolen spullen onder vest? Niet de bedoeling, mijnheer" 26 mei 2018

Een koppel riskeert zes maanden cel en 800 euro boete voor een winkeldiefstal die ze gepleegd hadden in de nv Campo in Gent. Ze werden betrapt door de winkelverantwoordelijke en hadden in hun handtas en onder hun vest gestolen spullen bij zich. Gisteren begreep de man echter nog steeds niet hoe die spullen onder zijn vest waren terechtgekomen.





"Het was vrij ongewild", verklaarde hij. Op 15 juni kennen ze hun straf. (JEW)