"Geslaagd, want veel geleerd" RAMPOEFENING MET TWEE 'DODEN' IN FEESTENZONE SABINE VAN DAMME

18 juli 2018

02u52 0 Gent "Een geslaagde oefening omdat we veel punten voor verbetering zagen", zei burgemeester Termont gisteren na de zeer realistische rampoefening in de feestenzone. Bata in de Willem de Beersteeg was kort na de middag het perfecte onheilsoord. Ziekenwagen, politie en brandweer snelden ter plaatse en de hele buurt werd afgezet.

Kort na de middag stortte zogezegd een stelling in op Bata, met zware gevolgen. Twee doden, 12 zwaargewonden en 19 lichtgewonden, zou later blijken. De organisatie ontruimde het plein, en de hulpdiensten snelden ter plaatse. De brandweer was eerst ter plaatse en begon meteen met het triëren van gewonden.





Het ging, voor alle duidelijkheid, om een oefening die volledig in scène was gezet. De doden en gewonden waren vrijwilligers, al had organisator Xavier Cloet van Bata er wel een echte rolstoelgebruiker tussen gesmokkeld. Ook werden bij de start van de oefening 'toevallig' pornografische beelden afgespeeld op het groot scherm, en stond een Bata-medewerker als SM-liefhebber vastgeketend aan een paal midden op het plein. Tot daar de ludieke insteek, al de rest was ernst.





Onder de brandende zon ruimden brandweermannen in hun volledige uitrusting de ingestorte stelling op. Gewonden werden - nood breekt wet - zelfs op nadarhekken gelegd om weggebracht te worden. De drone van de Limburgse brandweer filmde het hele gebeuren. Na ruim een uur volgde een evaluatie.





"Het was een geslaagde oefening, omdat we veel geleerd hebben", stelde burgemeester Termont. "Zo vond ik bijvoorbeeld dat het best lang duurde eer er genoeg ziekenwagens waren om de slachtoffers weg te brengen. We moeten nagaan hoe de communicatie is verlopen, waar seconden verloren zijn gegaan. We hebben kunnen kijken welke routes de ziekenwagens wel en niet kunnen nemen. We hebben gezien dat onze pleinorganisatoren beter herkenbaar moeten zijn, bijvoorbeeld met hesjes, zodat we niet de hele tijd moeten zoeken wie we moeten aanspreken. De slachtoffers lagen ook wel heel lang in de zon, vond ik. Er waren ook heel veel positieve punten uiteraard. Maar het was heel leerzaam."





Het was al 6 jaar geleden dat de stad nog eens zo'n grootschalige oefening op poten had gezet. Dat gebeurde toen op Polé Polé. Gisteren werd gesteld dat zoiets frequenter zou moeten.





Kort voor 19 uur volgde nog een test. Iedereen aanwezig in de feestenzone kreeg toen een sms van het BE-Alert-systeem. Dat is een systeem waarbij iedereen via sms verwittigd kan worden als er een ernstig probleem zou zijn. In principe moet je daarop ingeschreven zijn (via www.be-alert.be), maar bij wijze van test werd dus de hele feestenzone verwittigd.