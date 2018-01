"Gentser dan Manuel vindt ge ze niet" GEPENSIONEERDE POLITIEWOORDVOERDER OP LIJST OPEN VLD SABINE VAN DAMME

02u47 0 Foto James Arthur Manuel Mùgica Gonzalez (links) met Mathias De Clercq. De komende maanden zullen ze veel samen te zien zijn in Gent. Gent Manuel Mùgica Gonzalez (60), sinds oktober gepensioneerd na 38 jaar bij de Gentse Flikken, krijgt een prominente plaats op de lijst van Open Vld. Hij moet een stemmenkanon worden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Manuel, die in 1994 ook al eens op de lijst stond, ziet het volledig zitten. "Ik wil mensen verbinden en de flikken een stem geven."

Apetrots is kandidaat-burgemeester Mathias De Clercq op zijn nieuwste verovering. "Manuel is 'ne crème van ne vent', positief ingesteld, goedlachs, met bakken ervaring binnen de politie. Gentser dan hem maken ze ze niet. Veiligheid wordt één van de speerpunten van ons programma, dat we in mei voorstellen. Wij staan voor vrijheid van het individu, maar vrijheid kan niet zonder veiligheid. En Manuel weet daar alles van. Ook zijn aanpak past bij ons: met de glimlach als het kan, kordaat als het moet."





Ook Manuel, voor de gelegenheid strak in het pak en met de vredesduif van Piscasso als pin, is uitermate tevreden. "Ik ben met pensioen sinds oktober, maar ik voel mij te jong om niks te doen. Mijn vrouw moet nog 17 jaar werken. Dus wil ik mij 'smijten' in de politiek. Ik wil de spreekbuis van de politie blijven, maar dan aan de andere kant. Ik wil ijveren voor de modernisering en de digitalisering van het korps. We moeten op afspraak kunnen werken, zodat mensen tijd besparen en flikken zich kunnen voorbereiden. We moeten een mobiel commissariaat uitbouwen voor wie niet bij de flikken geraakt. En met apps werken, om een nauwer contact tussen de bevolking en de buurtpolitie te bevorderen. De politie heeft ook gewoon meer volk nodig."





Het is niet de eerste keer dat Gonzalez op een lijst staat. Ook in 1994 deed hij mee voor VLD. Hij raakte verkozen, maar ging als flik niet zetelen. Hij werd gedetacheerd naar het kabinet van toenmalig schepen Sas van Rouveroij. Bij de politiehervorming keerde hij terug naar het korps. "Dit keer is het mijn ambitie om te zetelen in de gemeenteraad, als ik verkozen word", zegt Manuel. "Ik wil hetzelfde doen als wat ik bij de flikken deed: mensen verbinden. Ik ken Mathias al 18 jaar en vind hem de meest geschikte man om de fakkel over te nemen van Termont. Bovendien klikt het ook op persoonlijk vlak, je zal ons het komende jaar vaak samen op straat zien."





Gonzalez is bekend en geliefd in Gent, en heeft een breed netwerk. Hij heeft een groot hart voor de stad, zet zich in voor goede doelen, speelt toneel en gaat ook een sportieve uitdaging niet uit de weg. Ooit ging hij de confrontatie aan met Freddy De Kerpel in een boksring, achteraf gezien iets te hoog gegrepen. Gonzalez heeft 2 zonen van 26 en 24 en een dochter van 8.





Gerda

De voorstelling van Manuel als Open Vld-kandidaat vond niet toevallig plaats in café Den Turk, tegenover het stadhuis. Uitbaatster Gerda Bosschem, beter bekend als 'Gerda van Den Turk', staat ook op de lijst. In een vorig leven was ze anesthesiste en ze is zeer actief als dekenin Belfort Center.