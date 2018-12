“Gentse haven gaat vrijdag plat”

“Niet bedoeling om wegen te versperren, maar niet uit te sluiten” Erik De Troyer

12 december 2018

12u07 34 Gent Vanaf vrijdagmorgen 5 uur zal de Gentse haven zo goed als stil liggen. De verschillende vakbonden hebben opgeroepen tot een 24 urenstaking. ArcelorMittal, Volvo Cars, Volvo Trucks en veel andere bedrijven krijgen een stakingspiket voor de deur. “We wilden aanvankelijk een ludieke actie houden, maar er is te veel onrust en boosheid”, zegt Marc Staelens (ABVV Metaal).

De voorbije maanden waren de gele hesjes veelvuldig in het nieuws en dat is ook de rode, blauwe en groene hesjes niet ontgaan. Zij organiseren vrijdag een staking. “Bij Volvo Cars en Volvo Trucks zal de band niet draaien. ArcelorMittal draait op reservekracht...Alle sectoren in de haven zullen deze acties voelen. We krijgen lange lijsten van werknemers die bereid zijn tot staking”, legt Staelens uit.

“We willen dat er veel stakers naar de Gentse haven komen. Er zullen piketten zijn aan de grote bedrijven, maar we organiseren ook een paar samenkomsten op de Towerbrug over de Kennedylaan en aan het pleintje aan Meulestedebrug. Bij veel stakingen blijven de meesten gewoon thuis. Nu willen we dat ze mee het signaal geven. Het is niet de bedoeling om wegen te versperren zoals we hebben gezien bij de gele hesjes. Maar helemaal uitsluiten dat er toch zo iets spontaan gebeurt kunnen we ook niet.”

Waarom de actie? “De mensen maken zich kwaad omwille van de ingrepen die de overheid neemt in samenspraak met de werknemers. Vroeger kon men vanaf 54 jaar soepel naar een 4/5de regime overschakelen. Nu is dat opgetrokken tot 60 jaar. Zonder inspraak van de vakbonden. De managers krijgen 13 procent opslag, wij 1 procent, maar aandeelhouders worden nog steeds hoge winsten uitgekeerd. Er is algemeen gemor op de werkvloer. De mensen houden een werk aan de band voor 12 à 13 euro per uur echt niet uit tot 67 jaar. Vroeger zag je in de metaalsector nooit armoede, nu wel. Wat blijft er nog over als je 1.500 euro verdient en een huis moet huren?”

Meer ziektedagen

“In de bedrijven weten ze ook dat dit zal leiden naar meer ziekte en absenteïsme. Maar de directies zeggen daar geen woord over”, aldus Staelens. “Oorspronkelijk was er het plan om een ludieke actie te houden, maar we zijn samen tot de conclusie gekomen dat we situatie zo beu zijn dat er meer moest gebeuren.”

Concreet zullen de grote bedrijven een stakingspiket krijgen vanaf 5 uur ‘s ochtends. “Kleinere bedrijven zullen geen piket krijgen, maar er zal wel gestaakt worden. Tussen 5 en 12 uur ‘s middags verzamelen we aan de brug van de Belgicastraat over de Kennedylaan. Tussen 11 en 13 uur verzamelen we ook nog eens aan Meulestedebrug.” Daarna zijn de acties afgelopen, maar de staking nog niet. Die eindigt in principe op zaterdagochtend om 5 uur.